Кейт Миддлтон выгуляла образ в стиле "деревенский шик" (фото)

Накануне осенних каникул своих троих детей принцесса Уэльская Кэтрин посетила благотворительную организацию, которая занимается вопросами психического здоровья посредством взаимодействия с природой.

44-летняя будущая королева Великобритании встретилась с представителями сообщества "Доза природы" в Пенсфорд-Филд (юго-западный Лондон). Эта организация способствует улучшению психического здоровья и общего благополучия благодаря установлению связи с природой.

Новый выход Кейт Миддлтон

Во время визита Кейт пообщалась с основательницей Элисон Гринвуд, руководителем клинического направления Джорджиной Гулд, а также с членами команды, волонтерами и участниками программы. Последние рассказали, как общение с природой помогло им на пути к выздоровлению.

Для специального мероприятия принцесса Уэльская выбрала наряд, который отличался особым уютом, комфортом и практичностью, воплощая эстетику "деревенского шика".

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Верхняя одежда: стильная куртка свободного кроя (оверсайз) тёмно-оливкового цвета, созданная в рамках коллаборации Alexa Chung и Barbour.

Базовый слой: теплый темно-синий свитер с высоким воротником.

Нижний элемент одежды: светло-голубые джинсы прямого кроя в стиле "mom jeans" от популярного бренда & Other Stories.

Аксессуары: лаконичные золотые серьги-кольца — а именно модель "Gold Mini Pyramid Charm Hoops" от бренда Missoma.

Кейт Миддлтон Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Завершающим штрихом образа стала естественная прическа: Кейт оставила свои тёмно-каштановые волосы распущенными, продемонстрировав их естественную, слегка волнистую текстуру.

Кейт Миддлтон Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Недавно Кейт рассказала о том, как ей удалось обрести связь с природой в один из самых сложных периодов своей жизни. В конце июня принцесса Уэльская приняла участие в испытании "Вызов трёх вершин", чтобы поддержать благотворительный фонд по борьбе с раком "The Royal Marsden Cancer Charity". Она присоединилась к этой инициативе после того, как в январе 2025 года сообщила о ремиссии после онкологического заболевания.

В рамках 24-часового испытания Кейт поднялась на самые высокие вершины Англии, Шотландии и Уэльса: Скафелл-Пайк, Бен-Невис и Сноудон.

"Рак влияет не только на тело. Он меняет ваше мышление и ощущения, а также глубоко затрагивает каждый аспект жизни. Я знаю это по собственному опыту: путь во время лечения и после него требует чего-то большего, чем просто лекарства", — отметила она тогда.

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