Кейт Миддлтон отказала поклоннику в просьбе: это против правил (видео)
Кейт Миддлтон и принц Уильям в настоящее время находятся с официальным визитом в Индии — с 16 по 18 ноября.
Кэтрин и принц Уильям приветствовали толпу после посещения мероприятия, посвящённого крикету, в Мумбаи; при этом принцесса соблюдала королевский протокол, согласно которому давать автографы запрещено.
Кейт Миддлтон отказала в просьбе
Принцесса Уэльская извинилась перед человеком, который попросил у неё автограф: "Извините, я не могу дать автограф".
Эта поездка стала для супругов первой совместной зарубежной поездкой за последние четыре года, а для Кейт — самой важной зарубежной поездкой с тех пор, как она завершила лечение от рака.
Супруги уже сыграли в уличный крикет в районе Баллард-Эстейт вместе с местной молодежью и легендой индийского крикета Сачином Тендулкаром, а также прокатились на городском метро.
Почему введен такой запрет
Членам королевской семьи запрещено давать автографы, поскольку это может быть использовано для подделки. Сообщается, что король Чарльз нарушил этот протокол в 2010 году, когда подписал документ для жертвы наводнения в Корнуолле, просто написав: "Чарльз 2010".
Монарший протокол также предусматривает, что они должны воздерживаться от селфи с поклонниками — правило, которое нарушалось много раз.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Кейт Миддлтон в редком интервью рассказала о восстановлении после онкологического заболевания.
- Принцесса Уэльская посетила благотворительную организацию, которая занимается вопросами психического здоровья посредством взаимодействия с природой.
Корреспондентка рубрики "Стиль жизни" Виктория Ситняк получила письмо от королевы Великобритании Камиллы.