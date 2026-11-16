Кейт Миддлтон отказала поклоннику в просьбе: это против правил (видео)

Кейт Миддлтон и принц Уильям в настоящее время находятся с официальным визитом в Индии — с 16 по 18 ноября.

Кэтрин и принц Уильям приветствовали толпу после посещения мероприятия, посвящённого крикету, в Мумбаи; при этом принцесса соблюдала королевский протокол, согласно которому давать автографы запрещено.

Кейт Миддлтон отказала в просьбе

Принцесса Уэльская извинилась перед человеком, который попросил у неё автограф: "Извините, я не могу дать автограф".

Эта поездка стала для супругов первой совместной зарубежной поездкой за последние четыре года, а для Кейт — самой важной зарубежной поездкой с тех пор, как она завершила лечение от рака.

Супруги уже сыграли в уличный крикет в районе Баллард-Эстейт вместе с местной молодежью и легендой индийского крикета Сачином Тендулкаром, а также прокатились на городском метро.

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Кейт Миддлтон отказала в просьбе

Почему введен такой запрет

Членам королевской семьи запрещено давать автографы, поскольку это может быть использовано для подделки. Сообщается, что король Чарльз нарушил этот протокол в 2010 году, когда подписал документ для жертвы наводнения в Корнуолле, просто написав: "Чарльз 2010".

Монарший протокол также предусматривает, что они должны воздерживаться от селфи с поклонниками — правило, которое нарушалось много раз.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

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