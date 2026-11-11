"Хорошие и плохие дни": Кейт Миддлтон рассказала о борьбе с раком (фото)

Кейт Миддлтон в редком интервью рассказала о восстановлении после онкологического заболевания и о том, что помогает ей преодолевать "сложные времена".

Принцесса Уэльская дала интервью в рамках поддержки своего мужа, принца Уильяма, выступившего приглашенным редактором свежего выпуска журнала "Country Life".

Кейт Миддлтон рассказала о борьбе с раком

Собеседником принцессы Кэтрин стал писатель Роберт Макфарлейн, известный своими произведениями о природе. Он обсудил с будущей королевой ее любовь к природе — которую она раньше называла своим "пристанищем". Макфарлейн спросил, готова ли Кейт поговорить о своем "восстановлении после болезни", подразумевая диагноз рак, поставленный ей в 2024 году. В сентябре 2024 принцесса завершила курс химиотерапии, а в январе 2025 сообщила, что находится в состоянии ремиссии.

Видео дня

"В больнице мне сказали, что процесс выздоровления не будет линейным, — отметила Кейт. — Будут как хорошие, так и плохие дни; на это нужно время. Так же происходит и в природе".

Развивая мысль о природе как о "приюте", принцесса Уэльская добавила, что пребывание на свежем воздухе "действительно стало для нее местом спасения — тем местом, куда ее инстинктивно тянуло".

Кейт Миддлтон Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Помощь природы

"Серьезная болезнь создает немало физических испытаний, но в каждом из нас есть и более глубокое измерение, — поделилась мать троих детей. — Природа помогла мне найти более глубокую связь с собственным умом, телом и духом. Думаю, это потому, что природа предлагает несколько уникальное: она от нас ничего не требует, не осуждает и не ждет, что мы будем что-то демонстрировать или достигать каких-то результатов".

Отвечая на вопрос Макфарлейна о том, что дает ей "надежду", Кейт отметила: "уроки, которых учит природа", напоминают ей, что "мы не одиноки и связаны с чем-то гораздо большим, чем мы сами".

"Ощущение связи, надежные люди рядом и места, где вы обретаете душевное спокойствие, могут быть чрезвычайно важны в сложные времена", — добавила она.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Воспитание детей

Принцесса Уэльская также рассказала о своем подходе к воспитанию детей — принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи. По ее словам, она пытается давать им "свободу для познания мира вместо того, чтобы постоянно указывать, на что смотреть или что думать".

Помощники королевской семьи отметили, что принц Уильям был "очень вовлечен" в работу над проектом "и сыграл ключевую роль в каждом редакционном решении". Став приглашенным редактором журнала Country Life, он присоединился к своему отцу – королю Чарльзу, мачехе – королеве Камилле и тете – принцессе Анне, которые также в свое время брались за эту задачу.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Принцесса Уэльская Кэтрин посетила благотворительную организацию, занимающуюся вопросами психического здоровья через взаимодействие с природой.

Корреспондентка отдела "Стиль жизни" Виктория Ситняк получила письмо от королевы Великобритании Камиллы.

Король Чарльз III и королева Камилла предложили Кейт Миддлтон изменить написание своего имени, когда она присоединилась к королевской семье.