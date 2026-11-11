"Хороші та погані дні": Кейт Міддлтон розповіла про боротьбу з раком (фото)

Кейт Міддлтон у рідкісному інтерв’ю розповіла про відновлення після онкологічного захворювання та про те, що допомагає їй долати "складні часи".

Принцеса Уельська дала інтерв’ю в межах підтримки свого чоловіка, принца Вільяма, який виступив запрошеним редактором свіжого випуску журналу "Country Life".

Кейт Міддлтон розповіла про боротьбу з раком

Співрозмовником принцеси Кетрін став письменник Роберт Макфарлейн, відомий своїми творами про природу. Він обговорив із майбутньою королевою її любов до природи — яку вона раніше називала своїм "прихистком". Макфарлейн запитав, чи готова Кейт поговорити про своє "відновлення після хвороби", маючи на увазі діагноз рак, поставлений їй у 2024 році. У вересні 2024 року принцеса завершила курс хіміотерапії, а в січні 2025 року повідомила, що перебуває в стані ремісії.

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"У лікарні мені сказали, що процес одужання не буде лінійним, — зазначила Кейт. — Будуть як хороші, так і погані дні; на це потрібен час. Так само відбувається і в природі".

Розвиваючи думку про природу як про "прихисток", принцеса Уельська додала, що перебування на свіжому повітрі "справді стало для неї місцем порятунку — тим місцем, куди її інстинктивно тягнуло".

Кейт Міддлтон Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Допомога природи

"Серйозна хвороба створює чимало фізичних випробувань, але в кожному з нас є й глибший вимір, — поділилася мати трьох дітей. — Природа допомогла мені віднайти глибший зв’язок із власним розумом, тілом і духом. Гадаю, це тому, що природа пропонує дещо унікальне: вона нічого від нас не вимагає, не засуджує і не чекає, що ми будемо щось демонструвати чи досягати якихось результатів".

Відповідаючи на запитання Макфарлейна про те, що дає їй "надію", Кейт зазначила: "уроки, яких навчає природа", нагадують їй, що "ми не самотні й пов’язані з чимось значно більшим, ніж ми самі".

"Відчуття зв’язку, надійні люди поруч і місця, де ви знаходите душевний спокій, можуть бути надзвичайно важливими у складні часи", — додала вона.

Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Виховання дітей

Принцеса Уельська також розповіла про свій підхід до виховання дітей — принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї. За її словами, вона намагається давати їм "свободу для пізнання світу, замість того щоб постійно вказувати, на що дивитися чи що думати".

Помічники королівської родини зазначили, що принц Вільям був "дуже залучений" до роботи над проєктом "і відіграв ключову роль у кожному редакційному рішенні". Ставши запрошеним редактором журналу Country Life, він приєднався до свого батька — короля Чарльза, мачухи — королеви Камілли та тітки — принцеси Анни, які також свого часу бралися за це завдання.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Принцеса Уельська Кетрін відвідала благодійну організацію, яка займається питаннями психічного здоров’я через взаємодію з природою.

Кореспондентка відділу "Стиль життя" Вікторія Ситняк отримала лист від королеви Великої Британії Камілли.

Король Чарльз III та королева Камілла запропонували Кейт Міддлтон змінити написання свого імені, коли вона приєдналася до королівської родини.