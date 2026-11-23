33-летняя американская певица Майли Сайрус тайно вышла замуж за 28-летнего барабанщика Макса Морандо. Звезда нарушила молчание об этом важном событии в своей жизни и показала, как прошла её свадьба.

Майли Сайрус и Макс Морандо отпраздновали свою свадьбу, которую они пытались держать в секрете, в субботу, 21 ноября, в Палм-Спрингс, штат Калифорния. На следующий день певица опубликовала в Instagram первые фотографии с церемонии.

Звезда не стала раскрывать подробности своего торжества в посте в соцсетях. Она кратко подписала снимки их инициалами, эмодзи в виде сердца и датой свадьбы.

"M + M, 11.21.26", — кратко написала Майли.

Майли Сайрус вместе с мужем Максом Морандо на свадьбе Фото: Miley Cyrus/Instagram

На самих снимках Майли вместе с Максом позируют на фоне вместе со своей собакой, которая, судя по всему, также присутствовала на церемонии. Пара нежно целуется и обнимается. На последнем кадре показано, как молодожёны шли к алтарю, целуясь под аплодисменты гостей. Среди них и мама певицы — Тиш Сайрус.

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Майли Сайрус и Макс Морандо поженились 21 ноября Фото: Miley Cyrus/Instagram

Как прошла свадьба Майли Сайрус

Как пишет Daily Mail, свадьба проходила под открытым небом на территории поместья, которое ранее принадлежало музыканту Фрэнку Синатре. Церемонию вел Уэйн Койн из группы The Flaming Lips.

Также на свадьбе присутствовали отец артистки Билли Рэй Сайрус, его девушка Элизабет Херли, а также Джесси Лайт, Кэти Койн, Джейкоб Бикс, Оливия Руденски, Шон Эверетт, доктор Амен, Виджат и Майкл Поллак. Хотя пара пыталась сохранить свой торжественный день в тайне, папарацци всё же смогли раздобыть первые подробности, и вскоре о второй свадьбе Майли Сайрус узнал весь мир.

Что известно об отношениях Майли Сайрус и Макса Морандо

Майли начала встречаться с Максом после того, как их познакомили общие друзья, устроив свидание "вслепую". Впервые их вместе как пару заметили в 2021 году, когда они пришли на модный показ Gucci Love Parade, который состоялся в Лос-Анджелесе.

В апреле 2022 года Майли и Макс подтвердили свои романтические отношения.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, издание The Guardian рассказывало о том, как на Майли Сайрус подали в суд из-за её самой популярной песни.