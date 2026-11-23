33-річна американська співачка Майлі Сайрус таємно вийшла заміж за 28-річного барабанника Макса Морандо. Зірка порушила мовчання про важливу життєву подію і показала, яким було її весілля.

Майлі Сайрус та Макс Морандо відгуляли своє весілля, яке вони намагалися зберегти у таємниці, у суботу, 21 листопада, у Палм-Спрінгз штату Каліфорнія. Наступного дня співачка оприлюднила в Instagram перші фотографії з церемонії.

Зірка не стала розкривати подробиці свого свята у дописі в соцмережах. Вона коротко підписала кадри їхніми ініціалами, емодзі у вигляді серця та датою весілля.

"M + M, 11.21.26", — коротко написала Майлі.

Майлі Сайрус разом із чоловіком Максом Морандо на весіллі Фото: Miley Cyrus/Instagram

На самих знімках Майлі разом із Максом позують на тлі фону разом зі своїм собакою, який, вочевидь, також був присутнім під час церемонії. Пара ніжно цілується та обіймається. На останньому кадрі показано, як молодята йшли до вівтаря, цілуючись під аплодисменти гостей. Серед них і мама співачки — Тіш Сайрус.

Відео дня

Майлі Сайрус та Макс Морандо одружилиися 21 листопада Фото: Miley Cyrus/Instagram

Як відбулося весілля Майлі Сайрус

Як пише Daily Mail, весілля відбувалося просто неба, на території маєтку, який раніше належав музиканту Френку Сінатрі. Церемонію вів Вейн Койн із гурту The Flaming Lips.

Також на весіллі були батько артистки Біллі Рей Сайрус, його дівчина Елізабет Герлі, а також Джессі Лайт, Кеті Койн, Джейкоб Бікс, Олівія Руденскі, Шон Еверетт, доктор Амен, Віджат і Майкл Поллак. Хоча пара намагалася вберегти у таємниці свій святковий день, папараці все ж змогли вивідати перші подробиці, тож невдовзі про друге весілля Майлі Сайрус дізнався увесь світ.

Що відомо про стосунки Майлі Сайрус та Макса Морандо

Майлі почала зустрічатися з Максом після того, як їх познайомили спільні друзі, організувавши побачення "наосліп". Вперше їх разом як пару помітили у 2021 році, коли вони прийшли на модний показ Gucci Love Parade, що відбувся у Лос-Анджелесі.

У квітні 2022 року Майлі та Макс підтвердили свої романтичні стосунки.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Також видання The Guardian розповідало, як на Майлі Сайрус подали до суду через її найпопулярнішу пісню.