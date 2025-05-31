Майлі Сайрус відреагувала на роман її батька з Елізабет Герлі (фото)

Американська співачка Майлі Сайрус порушила мовчання щодо нового роману свого батька Біллі Рея Сайруса з акторкою Елізабет Герлі, заявивши, що це дозволило їй любити обох батьків "як особистостей", і що бачити їх щасливими допомогло їй нарешті "подорослішати".

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Про це пише New York Times.

"З віком я поважаю своїх батьків як особистостей, а не як батьків, тому що, знаєте, моя мама справді любила мого тата все своє життя", — сказала поп-зірка.

Ба більше, Майлі зізналася, що взяла на себе частину маминого болю.

Артистка додала: "Але тепер, коли моя мама так закохана в мого вітчима, Дома, якого я безмежно обожнюю, і тепер, коли я бачу, як мій тато знаходить щастя і поза цим, я можу любити їх обох як особистостей, а не як своєрідну батьківську пару. Я ставлюся до цього по-дорослому".

"Спочатку важко, — додала Майлі про новий роман свого батька, — тому що маленька дитина в тобі реагує раніше, ніж дорослий у тобі може піти, так, це твій тато, але це просто ще одна людина, яка заслуговує на те, щоб бути у своєму блаженстві та бути щасливою. Тож моє доросле "я" наздогнало моє дитяче "я"".

Елізабет Герлі та Біллі Рей Сайрус Фото: Instagram/Elizabeth Hurley

Мама Майлі, 58-річна Тіш, розлучилася з кантрі-співаком Біллі Реєм у 2022 році після 28 років шлюбу. Вона вийшла заміж за зірку серіалу "Втеча з в'язниці" Домініка Перселла у серпні 2023 року.

Новий роман батька Майлі Сайрус

63-річного Біллі Рея вперше пов'язали з 59-річною акторкою Елізабет Герлі у квітні цього року, після закінчення його короткочасного шлюбу з 36-річною співачкою Firerose. Повідомляється, що пару об’єднала спільна любов до коней та сільського життя, а джерело тоді сказало: "Це лише початок, але вони справді знайшли спільну мову".

Елізабет Герлі та Біллі Рей Сайрус Фото: Instagram/Elizabeth Hurley

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Біллі Рей Сайрус "щасливий, що розлучився" зі своєю дружиною Firerose (уроджена Джоанна Роуз Ходжес), хоча він вважає, що процес розлучення "дратує".

Третя дружина батька Майлі Сайрус сказала, що музикант постійно кричав на неї і змушував її відчувати себе "в’язнем" у їхньому будинку в Теннессі.

Крім того, Фокус писав про звинувачення Біллі Рея Сайруса в психологічному насильстві.