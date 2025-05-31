Майлі Сайрус відреагувала на роман її батька з Елізабет Герлі (фото)
Американська співачка Майлі Сайрус порушила мовчання щодо нового роману свого батька Біллі Рея Сайруса з акторкою Елізабет Герлі, заявивши, що це дозволило їй любити обох батьків "як особистостей", і що бачити їх щасливими допомогло їй нарешті "подорослішати".
Про це пише New York Times.
"З віком я поважаю своїх батьків як особистостей, а не як батьків, тому що, знаєте, моя мама справді любила мого тата все своє життя", — сказала поп-зірка.
Ба більше, Майлі зізналася, що взяла на себе частину маминого болю.
Артистка додала: "Але тепер, коли моя мама так закохана в мого вітчима, Дома, якого я безмежно обожнюю, і тепер, коли я бачу, як мій тато знаходить щастя і поза цим, я можу любити їх обох як особистостей, а не як своєрідну батьківську пару. Я ставлюся до цього по-дорослому".
"Спочатку важко, — додала Майлі про новий роман свого батька, — тому що маленька дитина в тобі реагує раніше, ніж дорослий у тобі може піти, так, це твій тато, але це просто ще одна людина, яка заслуговує на те, щоб бути у своєму блаженстві та бути щасливою. Тож моє доросле "я" наздогнало моє дитяче "я"".
Мама Майлі, 58-річна Тіш, розлучилася з кантрі-співаком Біллі Реєм у 2022 році після 28 років шлюбу. Вона вийшла заміж за зірку серіалу "Втеча з в'язниці" Домініка Перселла у серпні 2023 року.
Новий роман батька Майлі Сайрус
63-річного Біллі Рея вперше пов'язали з 59-річною акторкою Елізабет Герлі у квітні цього року, після закінчення його короткочасного шлюбу з 36-річною співачкою Firerose. Повідомляється, що пару об’єднала спільна любов до коней та сільського життя, а джерело тоді сказало: "Це лише початок, але вони справді знайшли спільну мову".
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Біллі Рей Сайрус "щасливий, що розлучився" зі своєю дружиною Firerose (уроджена Джоанна Роуз Ходжес), хоча він вважає, що процес розлучення "дратує".
- Третя дружина батька Майлі Сайрус сказала, що музикант постійно кричав на неї і змушував її відчувати себе "в’язнем" у їхньому будинку в Теннессі.
Крім того, Фокус писав про звинувачення Біллі Рея Сайруса в психологічному насильстві.