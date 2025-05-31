Майли Сайрус отреагировала на роман ее отца с Элизабет Херли (фото)
Американская певица Майли Сайрус нарушила молчание относительно нового романа своего отца Билли Рэя Сайруса с актрисой Элизабет Херли, заявив, что это позволило ей любить обоих родителей "как личностей", и что видеть их счастливыми помогло ей наконец-то "повзрослеть".
Об этом пишет New York Times.
"С возрастом я уважаю своих родителей как личностей, а не как родителей, потому что, знаете, моя мама действительно любила моего папу всю свою жизнь", — сказала поп-звезда.
Более того, Майли призналась, что взяла на себя часть маминой боли.
Артистка добавила: "Но теперь, когда моя мама так влюблена в моего отчима, Дома, которого я бесконечно обожаю, и теперь, когда я вижу, как мой папа находит счастье и вне этого, я могу любить их обоих как личностей, а не как своеобразную родительскую пару. Я отношусь к этому по-взрослому".
"Сначала трудно, — добавила Майли о новом романе своего отца, — потому что маленький ребенок в тебе реагирует раньше, чем взрослый в тебе может пойти, да, это твой папа, но это просто еще один человек, который заслуживает того, чтобы быть в своем блаженстве и быть счастливым. Так что мое взрослое "я" догнало мое детское "я".
Мама Майли, 58-летняя Тиш, развелась с кантри-певцом Билли Рэем в 2022 году после 28 лет брака. Она вышла замуж за звезду сериала "Побег из тюрьмы" Доминика Перселла в августе 2023 года.
Новый роман отца Майли Сайрус
63-летнего Билли Рэя впервые связали с 59-летней актрисой Элизабет Херли в апреле этого года, после окончания его кратковременного брака с 36-летней певицей Firerose. Сообщается, что пару объединила общая любовь к лошадям и сельской жизни, а источник тогда сказал: "Это только начало, но они действительно нашли общий язык".
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Билли Рэй Сайрус "счастлив, что развелся" со своей женой Firerose (урожденная Джоанна Роуз Ходжес), хотя он считает, что бракоразводный процесс "раздражает".
- Третья жена отца Майли Сайрус сказала, что музыкант постоянно кричал на нее и заставлял ее чувствовать себя "узником" в их доме в Теннесси.
Кроме того, Фокус писал об обвинениях Билли Рэя Сайруса в психологическом насилии.