Майли Сайрус отреагировала на роман ее отца с Элизабет Херли (фото)

Американская певица Майли Сайрус нарушила молчание относительно нового романа своего отца Билли Рэя Сайруса с актрисой Элизабет Херли, заявив, что это позволило ей любить обоих родителей "как личностей", и что видеть их счастливыми помогло ей наконец-то "повзрослеть".

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Об этом пишет New York Times.

"С возрастом я уважаю своих родителей как личностей, а не как родителей, потому что, знаете, моя мама действительно любила моего папу всю свою жизнь", — сказала поп-звезда.

Более того, Майли призналась, что взяла на себя часть маминой боли.

Артистка добавила: "Но теперь, когда моя мама так влюблена в моего отчима, Дома, которого я бесконечно обожаю, и теперь, когда я вижу, как мой папа находит счастье и вне этого, я могу любить их обоих как личностей, а не как своеобразную родительскую пару. Я отношусь к этому по-взрослому".

"Сначала трудно, — добавила Майли о новом романе своего отца, — потому что маленький ребенок в тебе реагирует раньше, чем взрослый в тебе может пойти, да, это твой папа, но это просто еще один человек, который заслуживает того, чтобы быть в своем блаженстве и быть счастливым. Так что мое взрослое "я" догнало мое детское "я".

Элизабет Херли и Билли Рэй Сайрус Фото: Instagram/Elizabeth Hurley

Мама Майли, 58-летняя Тиш, развелась с кантри-певцом Билли Рэем в 2022 году после 28 лет брака. Она вышла замуж за звезду сериала "Побег из тюрьмы" Доминика Перселла в августе 2023 года.

Новый роман отца Майли Сайрус

63-летнего Билли Рэя впервые связали с 59-летней актрисой Элизабет Херли в апреле этого года, после окончания его кратковременного брака с 36-летней певицей Firerose. Сообщается, что пару объединила общая любовь к лошадям и сельской жизни, а источник тогда сказал: "Это только начало, но они действительно нашли общий язык".

Элизабет Херли и Билли Рэй Сайрус Фото: Instagram/Elizabeth Hurley

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Билли Рэй Сайрус "счастлив, что развелся" со своей женой Firerose (урожденная Джоанна Роуз Ходжес), хотя он считает, что бракоразводный процесс "раздражает".

Третья жена отца Майли Сайрус сказала, что музыкант постоянно кричал на нее и заставлял ее чувствовать себя "узником" в их доме в Теннесси.

Кроме того, Фокус писал об обвинениях Билли Рэя Сайруса в психологическом насилии.