Певица Светлана Лобода должна была выступить в Париже 22 ноября с премьерой шоу ICON. Однако концерт был внезапно отменен. Артистка вышла на сцену, чтобы сообщить эту новость, и расплакалась перед поклонниками.

Соответствующее видео с обращением Лободы быстро распространилось в сети. Поклонники певицы поддержали её аплодисментами и в конце речи подарили цветы, чтобы она не расстраивалась. Подробнее — расскажет Фокус.

Лобода расплакалась на сцене

Артистка вышла на сцену и сообщила зрителям, что вынуждена отменить концерт в Париже. По словам Лободы, с ней такое происходит впервые, и подобных ситуаций раньше не было. Как оказалось, с самого утра организаторы не могут настроить звук и свет.

"Сегодня, к сожалению, мы не можем провести концерт. У нас ничего не работает. У нас дырки… Вы знаете, что мы очень много двигаемся, много танцуем, мы действительно подготовили офигенное шоу. Я знаю, что на улице ещё много людей, но мы решили выйти сейчас. Организаторы концерта уже дали команду разворачивать людей на улице. Прошу прощения, но мы не можем провести концерт… Мы с самого утра не можем настроить звук, свет, мы не можем танцевать", — заявила Лобода.

Видео дня

Певице очень жаль, ведь для неё Париж — один из самых любимых городов, в котором у неё много друзей. Артистка планирует назначить новую дату концерта, и билеты останутся действительными. Тем, кому не удастся прийти, Светлана пообещала вернуть деньги.

"И мне очень жаль, что так получилось. Мы постараемся сделать всё возможное, чтобы найти новую дату, и все ваши билеты обязательно останутся действительными. Тем, кому не удастся прийти, — мы вернём деньги за билеты. Пожалуйста, еще раз простите нас", — добавила певица.

Позиция Лободы в войне

Интересно, что после оккупации Крыма артистка продолжила выступать на территории России, а также участвовать в пропагандистских шоу. Из-за этого украинцы просили лишить Лободу гражданства и запретить ей петь в нашей стране.

Однако после начала полномасштабной войны знаменитость полностью разорвала связи с РФ. Она заявила о поддержке Украины.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Светлана Лобода снялась в новой фотосессии, продемонстрировав свои формы в откровенном наряде. Поклонники артистки бурно отреагировали на такой образ и призвали её быть скромнее.

Пропагандисты сообщили, что украинская певица якобы согласилась выступить перед россиянами за рубежом. Однако артистка якобы выставила многомиллионный чек.

Кроме того, недавно знаменитость поразила всех новым заявлением об Украине. Артистка прямо во время концерта выразила свою любовь к стране, в которой родилась.