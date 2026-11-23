Співачка Світлана Лобода мала виступити у Парижі 22 листопада із прем’єрою шоу ICON. Втім, концерт раптово було скасовано. Артистка вийшла на сцену, щоб повідомити цю новину, і розплакалась перед шанувальниками.

Відповідне відео зі зверненням Лободи швидко поширилось у мережі. Прихильники співачки підтримали її оплесками і наприкінці промови подарували квіти, щоб та не засмучувалася. Детальніше – розповість Фокус.

Лобода розплакалася на сцені

Артистка вийшла на сцену і повідомила глядачам, що вимушена скасувати концерт у Парижі. За словами Лободи, в неї таке вперше, і подібних ситуацій ще не траплялося. Як виявилося, з самого ранку організатори не можуть налаштувати звук і світло.

"Ми сьогодні, на жаль, не можемо провести концерт. У нас нічого не працює. У нас дірки… Ви знаєте, що ми дуже багато рухаємось, багато танцюємо, ми справді зробили офігенне шоу. Я знаю, що ще багато людей на вулиці, але ми вирішили вийти зараз. Організатори концерту вже дали команду розвертати людей на вулиці. Я перепрошую, але ми не можемо зробити концерт... Ми з самого ранку не можемо налаштувати звук, світло, ми не можемо танцювати", — заявила Лобода.

Відео дня

Співачці дуже прикро, бо для неї Париж – одне з найулюбленіших міст, в якому вона має багато друзів. Артистка планує знайти нову дату для концерту і квитки будуть дійсні. Кому не вдасться прийти – Світлана пообіцяла повернути кошти.

"І мені дуже шкода, що так сталося. Ми спробуємо зробити все можливе, щоб знайти нову дату, і обов'язково всі ваші квитки будуть дійсні. Кому не вдасться прийти – ми повернемо гроші за квитки. Вибачте нам, будь ласка, ще раз", — додала співачка.

Позиція Лободи у війні

Цікаво, що після окупації Криму артистка продовжила виступати на території Росії, а також брати участь у пропагандистських шоу. Через це українці просили позбавити Лободу громадянства та заборонити співати у нашій державі.

Однак після початку повномасштабної війни знаменитість повністю обірвала зв'язки з РФ. Вона заявила про підтримку України.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Світлана Лобода знялася у новій фотосесії, продемонструвавши свої форми у відвертому вбранні. Шанувальники артистки бурхливо відреагували на такий образ і закликали її бути скромнішою.

Пропагандисти повідомили, що українська співачка нібито погодилася виступити перед росіянами за кордоном. Проте артистка нібито виставила багатомільйонний чек.

Крім того, нещодавно знаменитість шокувала новою заявою про Україну. Артистка прямо під час концерту виразила свою любов до країни, в якій народилась.