У 63-летнего американского кинорежиссёра Квентина Тарантино и его супруги Даниэллы Пик (43 года) родился третий ребёнок.

У пары уже есть 6-летний сын Лео и 4-летняя дочь Адриана. О пополнении в звездной семье сообщает издание People.

У Квентина Тарантино родился сын

"Квентин Тарантино и его жена Даниэлла Пик Тарантино с огромной радостью сообщают о рождении своего третьего ребенка — мальчика", — рассказал представитель режиссёра изданию.

У Квентина и его жены Даниэллы — певицы и модели — уже есть сын, 6-летний Лео, и дочь, 4-летняя Адриана.

Режиссёр и его возлюбленная познакомились в 2009 году, когда режиссёр приезжал в Израиль для продвижения своего фильма "Бесславные ублюдки". Они некоторое время встречались, затем расстались, но в 2016 году снова сошлись.

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Квентин Тарантино с женой Фото: Instagram

А летом 2017 года они обручились. В ноябре следующего года Квентин и Даниэлла поженились на камерной церемонии в своём доме в Лос-Анджелесе.

Дети Тарантино

В феврале 2020 года Квентин и Даниэлла впервые стали родителями — у них родился сын Лео. В июле 2022 года семья пополнилась ещё одним ребёнком — на свет появилась дочь Адриана.

В фильмографию Квентина входит ряд культовых картин, среди которых: "Бешеные псы" (1992), "Криминальное чтиво" (1994), "Джеки Браун" (1997), "Убить Билла. Фильм 1" (2003), "Убить Билла. Часть 2" (2004), "Доказательство смерти" (2007), "Бесславные ублюдки" (2009), "Джанго освобождённый" (2012), "Мерзкая восьмерка" (2015) и "Однажды в… Голливуде" (2019).

Квентин Тарантино с женой Фото: Instagram

Даниэлла же пошла по музыкальным стопам своего отца — израильской поп-звезды Свики Пика, известного под прозвищем "Маэстро". Она вместе со своей сестрой Шароной выступала в дуэте под названием "Сестры Пик", а впоследствии Даниэлла начала сольную карьеру.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

В соцсетях распространилась информация о якобы гибели культового режиссёра Квентина Тарантино в результате ракетного удара в Израиле в марте 2026 года.

Американский режиссёр и его жена Даниэлла Пик редко появляются на красной дорожке.

Кроме того, 2 июля 2022 года Квентин Тарантино и его жена Даниэлла Пик во второй раз стали родителями.