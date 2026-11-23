У 63-річного американського кінорежисера Квентіна Тарантіно та його дружини Даніелли Пік, 43, народилася третя дитина.

У пари вже є 6-річний син Лео, і донька — 4-річна Адріана. Про поповнення в зірковій родині повідомляє видання People.

У Квентіна Тарантіно народився син

"Квентін Тарантіно та його дружина Даніелла Пік Тарантіно з величезною радістю повідомляють про народження своєї третьої дитини — хлопчика", — розповів представник режисера виданню.

У Квентіна та його дружини Даніелли — співачки й моделі — вже є син, 6-річний Лео, і донька, 4-річна Адріана.

Режисер та його кохана познайомилися у 2009 році, коли режисер приїздив до Ізраїлю для промоції свого фільму "Безславні виродки". Вони деякий час зустрічалися, потім розійшлися, але знову зійшлися у 2016 році.

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Квентін Тарантіно з дружиною Фото: Instagram

А влітку 2017-го — заручилися. У листопаді наступного року Квентін і Даніелла одружилися під час камерної церемонії у своєму будинку в Лос-Анджелесі.

Діти Тарантіно

У лютому 2020 року Квентін і Даніелла вперше стали батьками — у них народився син Лео. У липні 2022 року сім’я поповнилася ще однією дитиною — на світ з’явилася донька Адріана.

До фільмографії Квентіна входить низка культових стрічок, серед яких: "Скажені пси" (1992), "Кримінальне чтиво" (1994), "Джекі Браун" (1997), "Убити Білла. Фільм 1" (2003), "Убити Білла. Фільм 2" (2004), "Доказ смерті" (2007), "Безславні виродки" (2009), "Джанґо вільний" (2012), "Мерзенна вісімка" (2015) та "Одного разу в… Голлівуді" (2019).

Квентін Тарантіно з дружиною Фото: Instagram

Даніелла ж пішла музичними стопами свого батька — ізраїльської попзірки Свіки Піка, відомого під прізвиськом "Маестро". Вона разом зі своєю сестрою Шароною виступала в дуеті під назвою "Сестри Пік", а згодом Даніелла розпочала сольну кар'єру.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

У соцмережах поширилася інформація про нібито загибель культового режисера Квентіна Тарантіно внаслідок ракетного удару в Ізраїлі у березні 2026 року.

Американський режисер та його дружина Даніелла Пік здійснили рідкісну появу на червоній доріжці.

Крім того, Квентін Тарантіно та його дружина Даніелла Пік 2 липня 2022 року вдруге стали батьками.