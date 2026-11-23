Выдающаяся фигуристка Оксана Баюл родилась в СССР, но свои главные спортивные достижения уже завоевала, выступая за независимую Украину. Свой путь спортсменка начала в днепровской школе. Звезду возмутило то, что в сети это заведение назвали "гордостью" Советского Союза.

Оксана Баюл резко ответила на упреки в интернете и заявила, что каждый спортсмен — индивидуальность. Об этом фигуристка рассказала на своей странице в Instagram (oksanabaiul).

Так, в сети начали писать о том, что днепровская школа фигурного катания — это учреждение Советского Союза и его гордость. Оксана Баюл поинтересовалась, что означает "школа СССР", и резко прокомментировала эти нарекания.

"А что значит школа СССР? Советский Союз распался в 1991 году, любой спортсмен знает, что он индивидуален, и когда ты тренер — даже свои выступления пересматриваешь и говоришь сам с собой. А замаскированные люди из КГБ… Да, это мне не удалось пройти… Нет, это Баюл — единственная и неповторимая! Я ничем не лучше других, но я — благословенная и прекрасная, и невероятно горжусь собой! Я благодарю всех за мои уроки", — заявила фигуристка.

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Баюл о СССР Фото: Instagram

В комментариях под постом одна пользовательница рассказала, как один преподаватель из Одессы помог ей выровнять лезвия на коньках и сказал: "Нас в СССР этому учили!". Баюл заявила, что это "его проблемы, а не её", и подчеркнула, что не нужно жить прошлым.

"Вам никто ничего испортить не может. Крюк — либо умеешь делать, либо нет, при чем тут ребра лезвия конька? Если конек ползет, не надо его перетачивать. Возьми камень и подтяни то место, где он ползет… это из СССР. Хорошо, что вам не нужно объяснять, что в школе учили и повороты в ботинках, которые намного мягче, чем на тех, в которых выполняют четверные прыжки. В СССР у Петренко было две пары, лучше спросите об этом у фигуристов из СССР", — добавила спортсменка.

Оксана Баюл заговорила о СССР Фото: Instagram Оксана Баюл заговорила о СССР Фото: Instagram Оксана Баюл заговорила о СССР Фото: Instagram

Что ранее говорила Баюл о СССР и РФ

Интересно, что ранее Оксана Баюл рассказала, почему у неё не сложились отношения с представителями российского фигурного катания. По её словам, для спортсменов, которые в 90-х жили, работали и тренировались в Америке, она никогда не была россиянкой.

"А вот Виктор Петренко вместе с Сашей Жулиным катались у Тома Коллинза в туре, ещё Володя Беседин, Артур Дмитриев-старший — у них была такая русская тусовка. То же самое и с Навкой. А я всегда была с Брайаном Бойтано, Руди Галиндо, Мишель Кван. Я никогда не была на стороне России, я там даже в этих шоу никогда не каталась. Меня один раз в 2006 году пригласил Илья Авербух. Я поехала, посмотрела и сказала, что это не для меня. С 2006 года я больше никогда не ездила в Россию выступать, хотя и предлагали", — призналась знаменитость.

Баюл много раз задавала себе вопрос: если бы СССР не распался, завоевала бы она олимпийскую медаль?

"Нет, не выиграла бы, потому что там была школа, построенная по российскому образцу. Всегда работали на Москву. Еще когда я была маленькой, в Днепр приезжали тренеры из России. А у нас была очень серьезная база, много детей, много групп, фигурное катание было очень популярным в городе. Тренеры из России приезжали и забирали себе детей в группы, а меня мама не отпустила. Спасибо ей, и слава Богу, что я не уехала в РФ", — заявила знаменитость.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Оксана Баюл продемонстрировала свои формы, появившись в облегающем платье на ледовой площадке. Поклонники фигуристки в комментариях под постом назвали её "королевой".

Также спортсменка рассказала о разводе после 15 лет брака и воспитании дочери Софии. Звезда была замужем за американским бизнесменом Карло Фариной.

Кроме того, первая олимпийская чемпионка независимой Украины выставила на продажу свой дом в городе Шривпорт, штат Луизиана.