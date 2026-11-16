Оксана Баюл вышла на публику: где сейчас и как выглядит первая украинская олимпийская чемпионка

Выдающаяся украинская фигуристка Оксана Баюл 16 ноября отмечает день рождения — звезде исполнилось 49 лет. В честь этого спортсменка продемонстрировала свои формы, появившись в облегающем платье на ледовой площадке.

Соответствующий ролик в честь праздника Оксана Баюл опубликовала на своей странице в Instagram (oksanabaiul). Поклонники фигуристки в комментариях под постом назвали её "королевой" и оставили множество поздравлений с днём рождения.

Как сейчас выглядит Оксана Баюл

На опубликованном видео видно, как спортсменка в облегающем наряде вышла на каток и продемонстрировала несколько эффектных движений. Для выхода на публику Баюл выбрала прозрачное платье, усыпанное блестящими камнями.

Интересно, что звезда фигурного катания добавила к видео композицию Питера Гербриела под названием "The Feeling Begins". Именно под эту песню Баюл выступила в 1996 году, и этот номер стал частью её профессиональной карьеры после победы на Олимпийских играх в 1994 году.

Видео дня

"Видео ко дню рождения! Заранее спасибо всем! Пусть праздник начнётся", — подписала ролик знаменитость.

Поклонники фигуристки отметили, что для своего возраста Баюл выглядит великолепно. Они оставили под постом множество приятных комментариев.

"С днём рождения, королева!";

"Великолепная!";

"Помню этот номер!";

"Слава королеве льда! С днём рождения!";

"Шикарная! С днём рождения, красавица! Желаю, чтобы этот год был полон здоровья и счастья! В восторге от этого платья, музыки и того, как ты выглядишь на льду".

Как раньше выглядела Оксана Баюл

Оксана Баюл в юности Фото: Facebook

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Оксана Баюл рассказала о разводе после 15 лет брака и о воспитании дочери Софии. Звезда была замужем за американским бизнесменом Карло Фариной.

Также первая олимпийская чемпионка независимой Украины выставила на продажу свой дом в городе Шривпорт, штат Луизиана.

Кроме того, Баюл отказалась от украинского гражданства.