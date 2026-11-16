Оксана Баюл вийшла на публіку: де зараз і як виглядає перша українська олімпійська чемпіонка

Видатна українська фігуристка Оксана Баюл 16 листопада святкує день народження – зірці виповнилось 49 років. На честь цього спортсменка продемонструвала свої форми, показавшись в обтислій сукні на льодовому майданчику.

Відповідний ролик на честь свята Оксана Баюл оприлюднила на своїй сторінці в Instagram (oksanabaiul). Прихильники фігуристки у коментарях під дописом назвали її "королевою" та залишили безліч привітань із днем народження.

Як зараз виглядає Оксана Баюл

На опублікованому відео видно, як спортсменка в обтислому вбранні вийшла на ковзанку і продемонструвала кілька ефектних рухів. Для появи на публіці Баюл обрала прозору сукню, всипану блискучим камінням.

Цікаво, що зірка фігурного катання додала до відео композицію Пітера Гербріела під назвою The Feeling Begins. Саме під цю пісню Баюл виступила у 1996 році, і цей номер став частиною її професійної кар’єри після перемоги на Олімпійських іграх у 1994-му.

Видео дня

"Відео до дня народження! Заздалегідь дякую всім! Нехай свято розпочнеться", — підписала ролик знаменитість.

Шанувальники фігуристки зауважили, що на свої роки Баюл має розкішний вигляд. Вони залишили під дописом безліч приємних коментарів.

"З днем ​​народження, королево!";

"Розкішна!";

"Пам’ятаю цей номер!";

"Слава королеві льоду! З днем ​​народження!";

"Розкішна! З днем ​​народження, красуне! Бажаю, щоб цей рік був сповнений здоров’я та щастя! У захваті від цієї сукні, музики й того, як ти виглядаєш на льоду".

Як раніше виглядала Оксана Баюл

Оксана Баюл в юні роки Фото: Facebook

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Оксана Баюл розповіла про розлучення після 15 років шлюбу та виховання доньки Софії. Зірка була одружена з американським бізнесменом Карло Фаріною.

Також перша олімпійська чемпіонка незалежної України виставила на продаж свій дім у місті Шрівпорт, штат Луїзіана.

Крім того, Баюл відмовилася від українського громадянства.