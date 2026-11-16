Жизнь после золота: Оксана Баюл распродает имущество в США и развелась (фото)

Выдающаяся украинская фигуристка Оксана Баюл переживает не самый лучший период в своей жизни — как в финансовом, так и в личном плане.

Фокус рассказывает о том, что известно об уроженке Днепра, которая достойно представила Украину на Олимпийских играх по фигурному катанию и которой сегодня, 16 ноября, исполняется 49 лет.

Ранние годы Баюл и путь к успеху

В 1994 году, когда Оксане Баюл было 16 лет, она завоевала золотую медаль на Зимних Олимпийских играх в Лиллехаммере, Норвегия, и стала первой олимпийской чемпионкой независимой Украины.

Родители Оксаны развелись, когда ей было 2 года. В 13 лет девушка потеряла мать.

Несмотря на сложные условия (в Украине после распада СССР спорт порой недофинансировался), под руководством тренера Галины Змиевской Оксана Баюл достигла мирового уровня и вписала своё имя в историю.

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Победа Оксаны Баюл на Олимпийских играх

Переезд в США

После олимпийского успеха украинка переехала в США, а именно в Коннектикут, где тренировалась в новой обстановке. Она выступала в шоу, гастролировала, писала книги: в 1997 году вышла её автобиография.

В 2000-х годах Баюл создала собственную линию одежды и аксессуаров (Oksana Baiul Collection).

Оксана Баюл в свои 49 лет не теряет навыков на льду

Развод Баюл

Оксана Баюл и её супруг, бизнесмен Карло Фарина, начали процесс расторжения брака прошлым летом. У пары есть 10-летняя дочь София.

"Мы с Карло познакомились, когда в тот период времени очень сильно нуждались друг в друге. Это было в 2009–2010 годах. И мы прожили вместе 15 лет. Я не хотела расставания, он подал на развод. Но я ему невероятно благодарна за то, что у нас, в принципе, есть замечательная дочь", — говорила ранее чемпионка.

Они официально завершили процесс развода в январе 2026 года после 13 лет брака. Одиночную опеку над дочерью получил отец. Документы также позволили мужчине переехать с дочерью из Луизианы в Лас-Вегас, а Баюл может видеться с Софией только с её согласия.

Вот как выглядит Оксана Баюл сейчас Фото: Instagram

Согласно материалам дела, чемпионка согласилась пройти курсы по управлению гневом, а также тестирование на алкоголь и наркотики для подтверждения трезвости.

11 ноября 2026 года Баюл опубликовала скриншот заголовка новости о том, что она якобы сама отказалась от опеки. Украинка отметила своего бывшего мужа и указала, что на самом деле у неё не было другого выбора.

Оксана Баюл с мужем Фото: Instagram

Финансовые проблемы

В 2025 году именинница выставила на продажу своё поместье в Шривпорте (штат Луизиана, США) из-за невозможности "зарабатывать там на жизнь". По словам фигуристки, причиной такого решения стало отсутствие работы. Она мечтала открыть школу фигурного катания.

"Спасибо, Шривпорт! Дом продается, я переезжаю обратно в Лас-Вегас… Я люблю вас всех. Мне жаль, что у нас не получилось", — написала Баюл.

Площадь дома — почти 560 квадратных метров. В нем пять больших спален и 4,5 ванных комнаты. Стоимость дома — 1 195 000 долларов. Впрочем, его до сих пор не удалось продать, а цену снизили вдвое.

Дом Оксаны Баюл Фото: Instagram / Оксана Баюл

Циничное заявление в отношении Владислава Гераскевича

Во время Олимпийских игр 2026 года украинский скелетонист Владислав Гераскевич был дисквалифицирован решением МОК из соревнований из-за своего "шлема памяти", на котором изображены убитые Россией украинские спортсмены.

Тем временем Баюл посоветовала олимпийцам сосредоточиться на выступлениях, а не делать политические заявления.

"После просмотра нескольких пресс-конференций, на которых обсуждали всё, кроме спорта, я хотела бы дать спортсменам один совет. Хотя у каждого есть своё мнение, ваши темы для обсуждения должны сосредоточиваться на вашем виде спорта, тренировках и благодарности за возможность представлять свою страну на Зимних Олимпийских играх. Когда вы занимаете политическую позицию, вы мгновенно теряете половину своей аудитории, и вас запомнят только за то, что вы сказали на Олимпийских играх, что не имеет ничего общего с первоначальной причиной вашего присутствия там", — отметила чемпионка.

Бывшая фигуристка не называла конкретных фамилий, но очевидно, что речь идет именно о Гераскевиче.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Ранее мы сообщали, что Федеральный суд Центрального округа Калифорнии (США) отказался взыскать с Украины более 50 млн долларов в пользу Оксаны Баюл.