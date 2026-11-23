Видатна фігуристка Оксана Баюл народилася в СРСР, але найголовніші спортивні досягнення вже здобула за незалежну Україну. Свій шлях спортсменка розпочала у дніпровській школі. Зірку обурило те, що у мережі цей заклад назвали "гордістю" Радянського Союзу.

Оксана Баюл різко відповіла на закиди в інтернеті і заявила, що кожен спортсмен – індивідуальний. Про це фігуристка заговорила на сторінці в Instagram (oksanabaiul).

Так, у мережі почали писати про те, що дніпровська школа фігурного катання – це заклад Радянського Союзу і його гордість. Оксана Баюл поцікавилась, що означає "школа СРСР" і різко прокоментувала нарікання.

"А що означає школа СРСР? Радянський Союз розвалився у 1991 році, будь-який спортсмен знає, що він індивідуальний, і коли ти тренер – навіть свої виступи ти переглядаєш і говориш сам із собою. А замасковані люди із КДБ… Так, це мені не вдалося пройти… Ні, це Баюл – єдина та неповторна! Я нічим не краща за інших, але я — благословенна й прекрасна, і неймовірно пишаюся собою! Я всім дякую за мої уроки", — заявила фігуристка.

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Баюл про СРСР Фото: Instagram

У коментарях під дописом одна користувачка розповіла, як один викладач з Одеси допоміг їй вирівняти леза на ковзанах і сказав: "Нас у СРСР цьому вчили!". Баюл заявила, що це "його проблеми, а не її", і наголосила, що не треба жити минулим.

"Вам ніхто нічого зіпсувати не може. Крюк – або вмієш робити, або ні, до чого тут ребра у леза ковзана? Якщо ковзан повзе, не треба його переточувати. Візьми камінь і підтягни те місце, де повзе… це з СРСР. Добре, що вам не треба пояснювати, що школу вчили і повороти в черевиках, які набагато м'якші, ніж на тих, у яких стрибають четверні стрибки. У СРСР Петренко мав дві пари, запитайте це краще у фігуристів із СРСР", — додала спортсменка.

Оксана Баюл заговорила про СРСР Фото: Instagram Оксана Баюл заговорила про СРСР Фото: Instagram Оксана Баюл заговорила про СРСР Фото: Instagram

Що раніше казала Баюл про СРСР і РФ

Цікаво, що раніше Оксана Баюл розповіла, чому в неї не склалася комунікація з представниками російського фігурного катання. За її словами, для спортсменів, які в 90-х жили, працювали, тренувалися в Америці, вона ніколи не була росіянкою.

«А ось Віктор Петренко разом із Сашею Жуліним каталися у Тома Коллінза в турі, ще Володя Бесєдін, Артур Дмитрієв-старший – у них була така російська тусовка. Так само і Навка. А я завжди була з Браяном Бойтано, Руді Галіндо, Мішель Кван. Я на боці Росії ніколи не була, я там навіть у цих шоу ніколи не каталася. Мене один раз у 2006 році Ілля Авербух запросив. Я поїхала, подивилася і сказала, що це не для мене. Більше з 2006 року я в Росію ніколи не їздила виступати, хоч і пропонували», - зізнавалась знаменитість.

Баюл багато разів ставила собі запитання: якби СРСР не розпався, чи виграла б вона олімпійську медаль?

«Ні, не виграла б, тому що там була школа, яка вибудувана під Росію. Завжди працювали на Москву. Коли навіть я була маленькою, приїжджали тренери з Росії в Дніпро. А в нас була дуже серйозна база, багато дітей, багато груп, фігурне катання було дуже популярним у місті. Тренери з Росії приїжджали і забирали собі дітей у групи, а мене мама не відпустила. Дякую їй, і дякувати Богу, що я не поїхала до РФ», - заявляла знаменитість.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Оксана Баюл продемонструвала свої форми, показавшись в обтислій сукні на льодовому майданчику. Прихильники фігуристки у коментарях під дописом назвали її "королевою".

Також спортсменка розповіла про розлучення після 15 років шлюбу та виховання доньки Софії. Зірка була одружена з американським бізнесменом Карло Фаріною.

Крім того, перша олімпійська чемпіонка незалежної України виставила на продаж свій дім у місті Шрівпорт, штат Луїзіана.