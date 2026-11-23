В эксклюзивном интервью Фокусу артистка рассказала о том, как начиналась её музыкальная история, работе в кафе под Muse и случайную встречу, которая в конечном итоге подтолкнула её подать заявку на шоу.

22-летняя певица Вероника Степаненко, выступающая под псевдонимом Povin', выиграла главный трофей обновленной "Фабрики звезд" с минимальным отрывом в 2%, получив полмиллиона гривен и возможность записать трек с DJ Korolova.

В рамках проекта восходящая звезда выпустила авторский трек "Не сам", который стал настоящим хитом и покорил чарты, а недавно также подала заявку на участие в отборе на Евровидение. Фокус задал Povinʼ несколько вопросов.

Ты уже осознала, что стала победительницей?

– Эмоции просто невероятные. Я, честно говоря, еще не осознала эту победу. Мне кажется, я еще не до конца это осознала.

Когда ты впервые поняла, что музыка – это то, чем хочешь заниматься?

– Где-то в пять лет я начала ходить на занятия. Это было еще в детском саду. Я не знаю, как это произошло, но у нас была учительница музыки, и она в какой-то момент стала забирать меня на полчаса раньше с прогулок на улице… Мы пели вместе. После этого я выступала на последнем звонке в детском саду, на различных мероприятиях. Вспоминаю, как пела на первом звонке в школе. Это была песня "Школьники, школьники, Николки и Наташки". И тогда моей маме сказали, что меня обязательно нужно отдать в музыкальную школу.

22-летняя певица Вероника Степаненко Фото: Instagram

Затем попала к своей первой преподавательнице академического вокала, и она обучала меня целых девять лет.

Ты сейчас продолжаешь получать музыкальное образование?

– Да, осваиваю оперный вокал.

А какая у тебя была первая работа?

– Баристой.

Как это было?

– В этом кафе постоянно играл дип-хаус… С этим связана забавная история. Мне не нравился дип-хаус, поэтому, когда была возможность, я всегда включала плейлист Muse. Могла по несколько раз подряд ставить "Time Is Running Out", потому что это моя любимая песня до сих пор. Помню, как рано утром ко мне зашел мужчина, а у нас музыка еще и на колонках на улице звучала. Он просто подошел и говорит: "Мне, пожалуйста, американо". А потом добавляет: "У тебя афигенная музыка играет!" (смеется).

У тебя были выступления за деньги еще до того, как ты попала на "Фабрику звезд"?

– Однажды такое было – в заведении наших друзей. У них такая милая кофейня! Праздновали день рождения и пригласили меня спеть. Я согласилась без гонорара, потому что для своих мне не жалко. Но мне все-таки заплатили гонорар. И что самое смешное, именно в тот день ко мне подошла девочка и спросила: "А ты подала заявку на "Фабрику звезд"?

Это было случайное совпадение или ты уже тогда думала об участии в шоу?

– Это было совсем недавно, летом. Я ей ответила, что нет. Она говорит: "Подавай". А я говорю: "На что?" (смеется). Она снова: "Ну, подавай". Взяла мой Instagram, потом написала и прислала Google-форму. В итоге я подала заявку, а на нее ответили.

Как тебе сейчас вспоминать эту историю, зная, что тот случайный разговор в кафе в итоге привел тебя к победе в "Фабрике звезд"?

– Если честно, я до сих пор до конца не осознала, что стала победительницей "Фабрики звезд". С одной стороны, мне сейчас очень страшно выходить туда, ведь я слышу, сколько людей ждут за этими дверями. А с другой – понимаю, что все они пришли увидеть меня, победительницу, и это невероятные ощущения.

Я очень благодарна SWEET.TV за эту возможность. За время участия в "Фабрике звезд" моя аудитория определенно стала больше, рядом появилось еще больше моих поклонников. Мне посчастливилось работать с лучшими коучами, наставниками, музыкальными профессионалами и ментором проекта Аланом Бадоевым. Я чувствую, что за это время очень выросла профессионально. И сейчас мне хочется не просто порадоваться победе, а продолжить этот путь, развиваться, создавать музыку и оправдать доверие всех, кто во мне поверил".

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