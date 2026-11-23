В ексклюзивному інтерв’ю Фокусу артистка розповіла про те, як починалася її музична історія, роботу в кав’ярні під Muse та випадкову зустріч, яка зрештою підштовхнула її подати заявку на шоу.

22-річна співачка Вероніка Степаненко, яка виступає під псевдонімом Povin', виграла головний трофей оновленої "Фабрики зірок" із мінімальним відривом у 2%, отримавши пів мільйона гривень та можливість записати трек із DJ Korolova.

На проєкті висхідна зірка випустила авторський трек "Не сам", що став справжнім хітом і підкорив чарти, а нещодавно й подала заявку на участь у відборі на Євробачення. Фокус поставив Povin’ кілька запитань.

Чи вже усвідомила, що ти стала переможницею?

– Емоції нереальні. Я, чесно кажучи, ще не зрозуміла цієї перемоги. Мені здається, я ще до неї не дійшла мозком.

Коли ти вперше зрозуміла, що музика – це те, чим хочеш займатися?

– Десь у п’ять років почала ходити на заняття. Це було ще в садочку. Я не знаю, як це сталося, але в нас була вчителька музики, і вона в якийсь момент почала забирати мене на пів години раніше з вуличних прогулянок… Співали разом. Після цього виступала на останньому дзвонику в садочку, на різних заходах. Згадую, як співала на першому дзвонику в школі. Це була пісня "Школярики, школярики, Миколки і Наталочки". І тоді моїй мамі сказали, що мене точно треба віддавати до музичної школи.

22-річна співачка Вероніка Степаненко Фото: Instagram

Потім потрапила до своєї першої викладачки з академічного вокалу і вона навчала мене довгих дев’ять років.

Продовжуєш зараз здобувати музичну освіту?

– Так, опановую оперний вокал.

А якою була твоя перша робота?

– Баристою.

Як це було?

– У цій кав’ярні постійно грав діпхаус… Є смішна історія про це. Мені не подобався діпхаус, тому за можливості завжди вмикала плейлист Muse. Могла по кілька разів поспіль ставити Time Is Running Out, бо це моя улюблена пісня й досі. Пам’ятаю, як раненько до мене зайшов чоловік, а в нас музика ще й на колонках на вулиці лунала. Він просто підійшов й каже: "Мені, будь ласка, американо". А потім додає: "В тебе афігенна музика грає!" (сміється).

У тебе були виступи за гроші ще до того, як ти потрапила на "Фабрику зірок"?

– Один раз таке було – у закладі наших друзів. У них така мила кав’ярня! Святкували день народження і запросили мене поспівати. Я погодилася без винагороди, бо для своїх мені не шкода. Але мені заплатили гонорар. І що найсмішніше, саме в той день до мене підійшла дівчинка і запитала: "А ти подала заявку на "Фабрику зірок"?

Це був випадковий збіг чи ти вже тоді думала про участь у шоу?

– Це було десь нещодавно, влітку. Я їй відповіла, що ні. Вона каже: "Подавай". А я кажу: "На що?" (сміється). Вона знову: "Ну, подавай". Взяла мій Instagram, потім написала і скинула Google-форму. Зрештою, я подала заявку, а на неї взяли й відповіли.

Як тобі зараз згадувати цю історію, знаючи, що та випадкова розмова в кав’ярні зрештою привела тебе до перемоги у "Фабриці зірок"?

– Якщо чесно, я ще навіть до кінця не усвідомила, що стала переможницею "Фабрики зірок". З одного боку, мені дуже страшно зараз виходити туди, адже я чую, скільки людей чекають за цими дверима. А з іншого – розумію, що всі вони прийшли побачити мене, переможницю, і це неймовірні відчуття.

Я дуже вдячна SWEET.TV за цю можливість. За час участі у "Фабриці зірок" моя аудиторія точно стала більшою, поруч з’явилося ще більше моїх людей. Мені пощастило працювати з найкращими коучами, наставниками, музичними професіоналами та ментором проєкту Аланом Бадоєвим. Я відчуваю, що за цей час дуже виросла професійно. І зараз мені хочеться не просто порадіти перемозі, а продовжити цей шлях, розвиватися, створювати музику та виправдати довіру всіх, хто в мене повірив".

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