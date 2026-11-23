В сети активно обсуждают то, что украинский певец Артем Пивоваров якобы впервые стал отцом. Артист поделился фотографией, на которой поклонники заметили интересную деталь, указывающую на рождение ребенка.

Об этом поклонники заговорили в Threads. Некоторые заявили, что возлюбленная Пивоварова — Даша Чередниченко — уже давно не появляется на публике. Таким образом, фанаты предполагают, что девушка беременна или уже родила. Подробнее — расскажет Фокус.

В сети обсуждают ребенка Пивоварова

На днях певец в Instagram-stories поделился фото, на котором показал, как играет дома в приставку. Пользователи сети сразу обратили внимание на интересную деталь. Так, на снимке заметили воздушные шарики с облачками. Фанаты предположили, что именно так украшают дом, когда маму с новорождённым ребёнком выписывают из роддома.

Кроме того, поклонники обратили внимание на шарики именно розового цвета и предположили, что у Пивоварова могла родиться девочка.

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"Обратила внимание на шарики. И мне вспомнилось, что такие шарики делают для женщины, которая возвращается домой из роддома. Значит, всё-таки Даша уже родила. Может, не совсем сейчас, а, может, недавно. Но всё-таки Артем стал отцом. И эти облачка в правом углу точно делают для таких событий. И розовые, как будто у него доченька", — написали поклонники певца.

Артема Пивоварова заподозрили в том, что он стал отцом Фото: Threads Артема Пивоварова заподозрили в том, что он стал отцом Фото: Instagram

Интересно, что возлюбленную Артема — Дашу Чередниченко — уже давно не видели на публике. Ранее в сети публиковались снимки, на которых поклонники заподозрили девушку в беременности. Кстати, сам Пивоваров пока официально не прокомментировал слухи.

Личная жизнь Пивоварова — что известно

Летом этого года поклонники заподозрили, что Артем тайно женился на своей менеджерше Даше Чередниченко. Впрочем, сам исполнитель никаких официальных заявлений не делал.

Так, Даша сменила фамилию и стала Пивоваровой. По словам блогера Беспалова, это свидетельствует о том, что Артем и Даша тайно поженились.

"Была Даша Чередниченко, стала Даша Пивоварова. Поздравляем Артема и Дашу Пивоваровых с тайной свадьбой. Девушка недавно сменила фамилию", — отметил блогер.

Кстати, главной и единственной женщиной, с которой Пивоварову уже много лет подряд связывают роман, является Даша Чередниченко. Говорят, что она стала не просто возлюбленной Артема, но и неотъемлемой частью его успеха, ведь работает директором, менеджером и пиарщицей, координируя концерты, крупные турне и деловые переговоры.

Пара знакома как минимум с 2014 года, а о романтических отношениях Артема и Даши заговорили в 2017 году, когда Чередниченко снялась в клипе Пивоварова на хит "Моя ночь", где они целовались в кадре.

Сам исполнитель старается не выставлять свою личную жизнь на всеобщее обозрение.

Даша Чередниченко Фото: Instagram Артем Пивоваров и Даша Чередниченко Фото: Instagram Артем Пивоваров и Даша Чередниченко Фото: Instagram Артем Пивоваров и Даша Чередниченко Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Артем Пивоваров оказался в центре громкого скандала. В сети появилось видео, на котором артист во время концерта толкает поклонницу. На это поклонники знаменитости отреагировали неоднозначно.

Певец во время своего концерта в Виннице иронично подколол Настю Каменских. Он вспомнил её слова о "кисте от украинского языка". Поклонники артиста бурно отреагировали на такой жест.

Кроме того, Пивоваров отреагировал на обвинения в том, что он даёт концерты под воздействием наркотиков, предложив хейтерам необычное пари.