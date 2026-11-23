Мережа бурхливо обговорює те, що український співак Артем Пивоваров нібито вперше став батьком. Артист поділився фото, на якому прихильники помітили цікаву деталь, що вказує на народження дитини.

Про це шанувальники заговорили у Threads. Дехто заявив, що кохана Пивоварова – Даша Чередниченко – вже тривалий час не з’являється на публіці. Таким чином, фанати припускають, що дівчина при надії або вже народила. Детальніше – розповість Фокус.

Мережа обговорює дитину Пивоварова

Днями співак в Instagram-stories поділився фото, на якому показав, як грає вдома у приставку. Користувачі мережі одразу звернули увагу на цікаву деталь. Так, на знімку помітили повітряні кульки із хмаринками. Фанати припустили, що саме так прикрашають дім, коли матусю виписують із новонародженою дитиною із пологового.

Також прихильники звернули увагу на кульки саме рожевого кольору, і припустили, що у Пивоварова могла народитися дівчинка.

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"Звернула увагу на кульки. І мені нагадало, що такі кульки роблять для жінки, яка повертається додому з пологового. То ж все-таки Даша вже народила. Може, не саме зараз, а, може, нещодавно. Але все ж таки Артем став батьком. І ці хмаринки у правому боці точно роблять для таких подій. І рожеві, ніби у нього донечка", — написали фанати співака.

Артема Пивоварова запідозріли, що він став батьком Фото: Threads Артема Пивоварова запідозріли, що він став батьком Фото: Instagram

Цікаво, що кохану Артема — Дашу Чередниченко – вже тривалий час не видно на публіці. Раніше у мережі публікували кадри, на яких шанувальники запідозрили дівчину у вагітності. До речі, сам Пивоваров поки офіційно не прокоментував чутки.

Особисте життя Пивоварова – що відомо

Влітку цього року шанувальники запідозрили, що Артем таємно одружився зі своєю менеджеркою Дашою Чередниченко. Втім, сам виконавець жодних офіційних заяв не робив.

Так, Даша змінила прізвище та стала Пивоварова. За словами блогера Беспалова, це свідчить про те, що Артем та Даша таємно одружилися.

"Була Чередниченко Даша, стала Пивоварова Даша. Вітаємо Артема і Дашу Пивоварових із таємним весіллям. Дівчина нещодавно змінила прізвище", — зазначив блогер.

До слова, головною і єдиною жінкою, з якою Пивоварову багато років поспіль приписують роман, є Даша Чередниченко. Кажуть, що вона стала не просто коханою дівчиною Артема, а й невіддільною частиною його успіху, адже працює директоркою, менеджеркою та піарницею, координуючи концерти, великі турне та ділові переговори.

Пара знайома щонайменше з 2014 року, а про романтичні стосунки Артема і Даші заговорили у 2017 році, коли Чередниченко знялася в кліпі Пивоварова на хіт "Моя ніч", де вони цілувалися в кадрі.

Сам виконавець тримає особисте життя подалі від уваги публіки.

Даша Чередниченко Фото: Instagram Артем Пивоваров і Даша Чередниченко Фото: Instagram Артем Пивоваров і Даша Чередниченко Фото: Instagram Артем Пивоваров і Даша Чередниченко Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Артем Пивоваров опинився у центрі гучного обговорення. У мережі поділились відео, на якому артист під час концерту штовхає шанувальницю. На це прихильники знаменитості відреагували неоднозначно.

Співак під час свого концерту у Вінниці іронічно протролив Настю Каменських. Він згадав її слова про "кісту від української мови". Шанувальники артиста бурхливо відреагували на такий жест.

Крім того, Пивоваров відреагував на закиди, що він дає концерти під речовинами, запропонувавши хейтерам незвичне парі.