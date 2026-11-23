Российская певица Слава, поддерживающая режим Владимира Путина, опозорилась в Китае. Пьяная артистка устроила развлекательную программу для туристов из РФ, но её импровизированный концерт закончился прибытием полиции.

Слава исполнила свои хиты, а также композиции группы "Ленинград" и Леонида Агутина. Соответствующие кадры быстро распространились в сети. Подробнее об этом — расскажет Фокус.

Российская певица опозорилась в Китае

На опубликованных видео видно, как Слава устроила импровизированный концерт в Китае для российских туристов. Они пели известные хиты артистки, а также композиции группы "Ленинград" и Леонида Агутина.

Интересно: некоторые предполагают, что Слава находилась в состоянии алкогольного опьянения. Недавно певица заявила, что вновь вернулась к употреблению спиртного после того, как смогла разобраться со своим психическим здоровьем.

Видео дня

Жители Китая не были в восторге от "концерта" Славы. Они пожаловались на громкую музыку и вызвали на певицу правоохранительные органы. В итоге выступление артистки прервали, заведение закрыли, а гостей попросили вернуться в отели.

Позиция Славы в войне

Слава поддержала российское вторжение в Украину. После 24 февраля 2022 года она записала и выложила в соцсетях видео, в котором заявила, что любит Россию и никуда оттуда уезжать не собирается. Президента Зеленского певица обозвала нецензурным словом.

Впоследствии Слава заявила, что нужно "прекратить и не разжигать ненависть", и что украинцы и россияне якобы "братья". В конце марта того же года сторонница Путина записала видео с критикой российских звезд, которые поехали отдыхать в разгар так называемой "СВО".

В 2023 году знаменитость поддержала инициативу продюсера-путиниста Владимира Киселёва, заключавшуюся в выплате средств российским оккупантам за уничтожение техники ВСУ, а именно танков "Леопард".

Российская певица Слава Фото: Скрин видео

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Слава призвала артистов и блогеров потребовать прекращения начатой ими же войны в Украине. Артистка в истерике пожаловалась в своём Instagram, что ей "очень плохо" от просмотра ленты новостей, и призвала публичных людей из РФ требовать мира.

Кстати, артистка осталась без шенгенской визы, поэтому не смогла выступить на фестивале в Германии 23–24 мая этого года.

Кроме того, Лолита Милявская стала героиней громкого обсуждения в соцсетях. На очередном выступлении в России певица вела себя на сцене настолько странно, что зрители забили тревогу.