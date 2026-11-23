Співачка-путіністка напилася у Китаї і зганьбилася: на неї викликали поліцію (відео)
Російська співачка Слава, яка підтримує режим Володимира Путіна, зганьбилася у Китаї. П’яна артистка влаштувала розважальну програму для туристів з РФ, але її імпровізований концерт закінчився приїздом поліції.
Слава заспівала свої хіти, а також композиції гурту "Ленінград" і Леоніда Агутіна. Відповідні кадри швидко поширились мережею. Детальніше про це – розповість Фокус.
Російська співачка зганьбилася у Китаї
На оприлюднених відео видно, як Слава влаштувала імпровізований концерт у Китаї для російських туристів. Вони співали відомі хіти артистки, а також композиції "Ленінграду" і Леоніда Агутіна.
Цікаво: дехто припускає, що Слава була у стані алкогольного сп’яніння. Нещодавно співачка заявила, що знову повернулася до вживання спиртного після того, як змогла розібратись зі своїм психічним здоров’ям.
Жителі Китаю були не в захваті від "концерту" Слави. Вони поскаржилися на гучну музику і викликали на співачку правоохоронні органи. Зрештою, виступ артистки зупинили, заклад закрили, а гостей попросили повернутися до готелів.
Позиція Слави у війні
Слава підтримала російське вторгнення в Україну. Після 24 лютого 2022 року вона записала і виклала у соцмережах відео, в якому заявила, що любить Росію і нікуди не збирається звідти їхати. Президента Зеленського співачка обізвала нецензурним словом.
Згодом Слава сказала, що потрібно "припинити і не розпалювати ненависть", і що українці та росіяни нібито "брати". Наприкінці березня того ж року путіністка записала відео з критикою російських зірок, які поїхали відпочивати в розпал так званої "СВО".
У 2023 році знаменитість підтримала ініціативу продюсера-путініста Володимира Кисельова, що полягала у виплаті коштів російським окупантам за знищення техніки ЗСУ, а саме танків "Леопард".
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Слава закликала артистів та блогерів вимагати завершення розпочатої ними ж війни в Україні. Артистка в істериці поскаржилася у своєму Instagram, що їй "дуже погано" від перегляду стрічки новин та закликала публічних людей з РФ вимагати миру.
- До речі, артистка залишилася без шенгенської візи, тому не змогли виступити на фестивалі в Німеччині 23-24 травня цього року.
Крім того, Лоліта Мілявська стала героїнею гучного обговорення в соцмережах. На черговому виступі в Росії співачка демонструвала настільки дивну поведінку на сцені, що глядачі забили на сполох.