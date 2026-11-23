Російська співачка Слава, яка підтримує режим Володимира Путіна, зганьбилася у Китаї. П’яна артистка влаштувала розважальну програму для туристів з РФ, але її імпровізований концерт закінчився приїздом поліції.

Слава заспівала свої хіти, а також композиції гурту "Ленінград" і Леоніда Агутіна. Відповідні кадри швидко поширились мережею. Детальніше про це – розповість Фокус.

Російська співачка зганьбилася у Китаї

На оприлюднених відео видно, як Слава влаштувала імпровізований концерт у Китаї для російських туристів. Вони співали відомі хіти артистки, а також композиції "Ленінграду" і Леоніда Агутіна.

Цікаво: дехто припускає, що Слава була у стані алкогольного сп’яніння. Нещодавно співачка заявила, що знову повернулася до вживання спиртного після того, як змогла розібратись зі своїм психічним здоров’ям.

Жителі Китаю були не в захваті від "концерту" Слави. Вони поскаржилися на гучну музику і викликали на співачку правоохоронні органи. Зрештою, виступ артистки зупинили, заклад закрили, а гостей попросили повернутися до готелів.

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Позиція Слави у війні

Слава підтримала російське вторгнення в Україну. Після 24 лютого 2022 року вона записала і виклала у соцмережах відео, в якому заявила, що любить Росію і нікуди не збирається звідти їхати. Президента Зеленського співачка обізвала нецензурним словом.

Згодом Слава сказала, що потрібно "припинити і не розпалювати ненависть", і що українці та росіяни нібито "брати". Наприкінці березня того ж року путіністка записала відео з критикою російських зірок, які поїхали відпочивати в розпал так званої "СВО".

У 2023 році знаменитість підтримала ініціативу продюсера-путініста Володимира Кисельова, що полягала у виплаті коштів російським окупантам за знищення техніки ЗСУ, а саме танків "Леопард".

Російська співачка Слава Фото: Скрін відео

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Слава закликала артистів та блогерів вимагати завершення розпочатої ними ж війни в Україні. Артистка в істериці поскаржилася у своєму Instagram, що їй "дуже погано" від перегляду стрічки новин та закликала публічних людей з РФ вимагати миру.

До речі, артистка залишилася без шенгенської візи, тому не змогли виступити на фестивалі в Німеччині 23-24 травня цього року.

Крім того, Лоліта Мілявська стала героїнею гучного обговорення в соцмережах. На черговому виступі в Росії співачка демонструвала настільки дивну поведінку на сцені, що глядачі забили на сполох.