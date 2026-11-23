В новом выпуске шоу "Голос страны" разгорелась жаркая дискуссия по поводу хита "Красный мак", первую версию которого исполнила певица-ИИ, а позже перепела Skylerr.

47-летняя Оксана Петрова из Харькова, которая преподает вокал детям, пришла на шоу и исполнила песню "Красный мак". Однако ни Наталья Могилевская, ни Артем Пивоваров, у которых ещё были места в своих командах, не нажали красные кнопки.

Ссора на "Голосе страны"

После этого между тренерами разгорелась бурная дискуссия. Артем Пивоваров раскритиковал Оксану за выбранную композицию, поскольку она якобы была создана ИИ, а Наталья Могилевская назвала песню современной.

"Ох, Оксана… Не знаю, хотите ли вы услышать это от меня или нет… Что касается выбора песни… Неужели среди всех самых красивых украинских песен, песен мира не нашлась ни одной, которая бы подходила вашему образу, которую создал человек, а не искусственный интеллект?" — спросил артист.

Видео дня

Тем временем Могилевская встала на защиту Петровой: "Вы набрались смелости продемонстрировать свой талант, свою современность. Девушка поёт песню, созданную искусственным интеллектом. Она современная!".

Пивоваров добавил: "В чём же крутость, Алексеевна?". На что тренерша ответила: "Послушай, ну сейчас это в тренде".

Могилевская и Пивоваров поссорились на шоу "Голос"

Более того, Пивоваров подчеркнул, что во многих странах запрещают песни с использованием ИИ, а в Украине их активно слушают.

Впоследствии в дискуссию вмешалась Тина Кароль. Тренер добавила, что музыка, созданная с помощью ИИ, не предназначена для людей, поэтому Оксане не удалось исполнить её так, как нужно.

"Не получилось спеть вам эту песню, я сейчас скажу это как певица, потому что она не создана для того, чтобы человек её спел", — сказала Кароль.

Реакция сети

Дискуссия не ограничилась только экранами, она перекинулась и на социальные сети. В Threads (в частности, под постом самого Пивоварова) украинцы начали писать, что на самом деле песни для участников якобы выбирают продюсеры, поэтому направлять свою критику по этому поводу в сторону Оксаны было неуместно. Многие люди поддержали позицию Артема:

"Артем, ты прекрасно знаешь, что песни выбирают продюсеры шоу… и отчитывание девушки, которой сказали это петь, выглядит нифига не ок. Жаль, что продюсеры просто её использовали".

"Поддерживаю. Музыка с ИИ — полное дно, даже если стала хитом".

"Пугает перспектива, при которой годы обучения, труда и творческого поиска обесцениваются одним нажатием кнопки".

"Артем, если вы так против ИИ, то обратите внимание, что обложки для выпусков "Голоса" делает именно ИИ, я вижу это невооруженным глазом. Двойные стандарты или вы не в курсе?"

"Поддерживаю твою позицию и принципиальность. Музыка — это не просто голос и красивое звучание, а талант, эмоции, душа и огромный труд людей. И это имеет значение!"

"Песню "Красный мак" перепела украинская певица SKYLERR (Валерия Кудрявец) вместе с группой Kavabanga Depo Kolibri. Почему вы это не принимаете во внимание?"

"С появлением ИИ всё, что создано человеком, ценится ещё больше".

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