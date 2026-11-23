У новому випуску шоу "Голос країни" розгорілася палка дискусія через хіт "Червоний мак", першу версію якого виконувала ШІ-співачка, а згодом переспівала Skylerr.

47-річна Оксана Петрова з міста Харків, яка викладає вокал для дітей, прийшла на проєкт та виконала пісню "Червоний мак". Втім, ані Наталія Могилевська, ані Артем Пивоваров, які ще мали місця у своїх командах, не натиснули червоні кнопки.

Сварка на "Голосі країни"

Після цього між тренерами розгорілася гучна дискусія. Артем Пивоваров розкритикував Оксану за обрану композицію, оскільки та начебто створена ШІ, а Наталя Могилевська назвала пісню сучасною.

"Ох, Оксано… Не знаю, чи хочете ви чути від мене це, чи ні… Що стосується вибору пісні… Невже серед усіх найкрасивіших українських пісень, пісень світу не зайшлося пісні, яка б пасувала вашому образу, яку створила людина, а не штучний інтелект?" — запитав артист.

Відео дня

Тим часом Могилевська стала на захист Петрової: "Ви набралися сміливості показати свій талант, свою сучасність. Людина співає пісню штучного інтелекту. Вона сучасна!".

Пивоваров додав: "У чому крутість, Олексіївно?". На що тренерка відповіла: "Слухай, ну зараз це в тренді".

Могилевська та Пивоваров посварилися на "Голосі"

Ба більше, Пивоваров наголосив, що в багатьох країнах забороняють ШІ-пісні, а в Україні таке активно слухають.

Згодом у дискусію втрутилася Тіна Кароль. Тренерка додала, що ШІ-музика не створена для людей, тому Оксані не вдалося виконати їй так, як треба.

"Не вийшло заспівати вам цю пісню, я вже як співачка зараз скажу, бо вона не створена для того, щоб людина її заспівала", — сказала Кароль.

Реакція мережі

Дискусія не залишилася тільки на екранах, вона перебралася також у соцмережі. У Threads (зокрема під дописом самого Пивоварова) українці почали писати, що насправді пісні для учасників начебто обирають продюсери, тому скеровувати свою критику щодо цього в бік Оксани було недоречно. Багато людей підтримали позицію Артема:

"Артеме, ви прекрасно знаєте, що пісні обирають продюсери шоу… і відчитування дівчини, якій сказали це співати, виглядає ніфіга не ок. Шкода, що продюсери просто використали її".

"Не буду гніватись, підтримую. ШІ музика дно, навіть якщо стала хітом".

"Лякає перспектива, у якій роки навчання, праці і творчого пошуку знецінюються одним натисканням кнопки".

"Артеме, якщо ви так проти ШІ, то зверніть увагу, що обкладинки для випусків Голосу робить їх саме ШІ, бачу це неозброєним оком. Подвійні стандарти чи ви не в курсі?"

"Підтримую твою позицію і принциповість. Музика — це не просто голос і гарне звучання, а талант, емоції, душа і величезна праця людей. І це має значення!"

"Пісню "Червоний мак" переспівала українська співачка SKYLERR (Валерія Кудрявець) разом із гуртом Kavabanga Depo Kolibri. Чому ви це не берете до уваги?"

"З появою ШІ, все, що створено людиною, більше цінується".

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