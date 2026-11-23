Мужчина, говорящий по-немецки, опубликовал небольшой обзор номера в отеле посреди украинских гор. Ночь там, по его словам, стоит 200 евро.

В начале ролика блогер @yani.koni проводит экскурсию по комнате, обращая внимание на планировку и детали интерьера. Фокус обратил внимание на его рассказ.

У входа мужчина в первую очередь показывает гардеробную зону и панель управления сервисом.

"Здесь у нас есть разные шкафы для обуви, сюда можно поставить чемодан. А вот входная дверь; в конце концов, мы можем управлять всем здесь с помощью кнопок и указывать, когда должна проводиться уборка, а когда нет", – отмечает он.

Блогера удивило то, что он увидел в отеле Фото: TikTok

Далее блогер показывает рабочий стол, мини-бар с подсветкой, напитки и закуски.

"Когда мы заходим сюда, у нас сначала действительно классный стол, за которым можно сесть, поработать за ноутбуком, здесь у нас есть мини-бар. На мой взгляд, он выглядит действительно классно, как металлический. Здесь у нас чипсы и очень много разных украинских, да, и американских десертов со всего мира", – добавляет турист.

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Особенно автора поразила спальная зона с широкой кроватью и выходом на балкон: "Здесь мы переходим к самой сердцевине номера. Это уже кровать шириной 2,20 м, в любом случае очень-очень классная".

Блогер показал огромную кровать в номере Фото: TikTok

Отдельно он отметил остекление со стороны балкона и вид из окна: "Здесь мы можем даже выйти на балкон с видом на горы. Всё, конечно, зеркальное. То есть снаружи нельзя заглянуть внутрь, а мы можем смотреть наружу изнутри".

В ванной комнате немец обратил внимание на две раковины, приятный запах и, прежде всего, на душевую зону, где управление и освещение регулируются нажатием кнопки.

"Душевая занимает половину всего номера. А тропический душ, конечно, можно включить одним нажатием кнопки. Ну, солнышко, если бы я ещё мог прислушаться. Опускать или поднимать. А здесь для душа можно даже приглушить свет", – резюмирует иностранец.

В комментариях люди шутят:

"Хотя бы увидят, как люди живут";

"Ничего себе";

"Немцы знают, как в Украине. А то многие думают, что у нас даже супермаркетов нет, будто средневековье";

"В Украине сервис всегда был на самом высоком уровне";

Комментарии под видео Фото: TikTok Комментарии под видео Фото: TikTok

"Зато в Германии мы с подругами сняли номер за 200 евро и только в номере поняли, что туалет находится в другом помещении, через подъезд";

"Замечательно, но моя зарплата в Украине составляет 400 евро в месяц".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинские супермаркеты продолжают удивлять иностранцев не только ассортиментом, но и креативными дизайнерскими концепциями, не имеющими аналогов в мире.

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