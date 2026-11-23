Чоловік, який спілкується німецькою, опублікував невеликий огляд номера в готелі посеред українських гір. Ніч там, за його словами, коштує 200 євро.

На початку ролика блогер @yani.koni проводить екскурсію кімнатою, звертає увагу на планування та деталі інтер’єру. Фокус звернув увагу на його розповідь.

Біля входу чоловік першим ділом показує гардеробну зону і панель керування сервісом.

"Тут у нас різні шафи для взуття, сюди можемо поставити валізу. А тут вхідні двері, ми можемо, зрештою, всім тут керувати кнопками й вказувати, коли має приходити прибирання, а коли ні", – зазначає він.

Блогера здивувало побачене у готелі Фото: TikTok

Далі блогер показує робочий стіл, мінібар із підсвіткою, напої та снеки.

"Коли ми сюди заходимо, у нас спершу справді класний стіл, куди можемо сісти, попрацювати за ноутбуком, тут у нас мінібар. Як на мене, має справді класний металевий вигляд. Тут у нас чипси і дуже багато різних українських, так, і американських десертів з усього світу", – додає турист.

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Особливо автора вразила спальна зона з широким ліжком та вихід на балкон: "Тут ми переходимо до серця номера. Це вже виходить ліжко 2,20 м, у будь-якому разі дуже-дуже класне".

Блогер показав величезне ліжко у номері Фото: TikTok

Окремо він відзначив скління з боку балкона й краєвид: "Тут ми можемо навіть вийти на балкон із видом на гори. Усе, звісно, дзеркальне. Тобто ззовні не можна зазирнути всередину, а ми можемо дивитися назовні зсередини".

У ванній кімнаті німець звернув увагу на два умивальники, приємний запах і найбільше – на душову зону, де керування та освітлення регулюються натисканням кнопки.

"Душова завбільшки з половину всього номера. А тропічний душ, звісно, навіть можна, зараз буде, натисканням кнопки. Ну, сонечко, якби я ще прислухався. Опускати або підіймати. А тут для душу можна навіть приглушити світло", – резюмує іноземець.

У коментарях люди жартують:

"Хоч побачать, як люди живуть";

"Нічого собі";

"Німці знають, як в Україні. А то багато хто думає, що у нас навіть супермаркетів немає, ніби середньовіччя";

"В Україні сервіс завжди був на найвищому рівні";

Коментарі під відео Фото: TikTok Коментарі під відео Фото: TikTok

"Зато в Німеччині зняли з подругами номер за 200 євро і тільки в номері зрозуміли, що туалет в іншому приміщенні через під’їзд";

"Чудово, але моя зарплата в Україні становить 400 євро на місяць".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Українські супермаркети продовжують дивувати іноземців не лише асортиментом, а й креативними дизайнерськими концепціями, які не мають аналогів у світі.

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