Элину Свитолину после развода заметили с фигурантом дела "Карфагена" (фото)
Украинскую теннисистку Элину Свитолину, которая недавно рассталась со своим мужем, французом Гаэлем Монфисом, заметили в компании владельца и президента ФК "Харьков" Богдана Бойко. Они вместе пришли на матч с "Колосом".
Соответствующие кадры были опубликованы в сети. Интересно, что Бойко фигурирует в операции НАБУ и САП "Карфаген". По данным САП, он общался с заместителем начальника департамента Офиса генпрокурора Сергеем Кропивой по поводу мошеннических колл-центров.
Свитолину заметили в компании Бойко
Известная теннисистка появилась на футбольном стадионе рядом с президентом ФК "Харьков" Богданом Бойко. Папарацци запечатлели их на камеру во время матча с "Колосом".
Кстати, летом 2026 года Свитолина стала амбасадором ФК "Харьков". Кроме того, спортсменка представляет криптобиржу WhiteBIT, основатель которой Владимир Носов — партнер Бойко по клубу.
Что известно о Бойко
Имя Бойко фигурирует в материалах операции НАБУ и САП "Карфаген". Так, антикоррупционные органы расследуют деятельность преступной организации, которая давала взятки должностным лицам СБУ, полиции и Офиса генерального прокурора, чтобы мошеннические колл-центры работали беспрепятственно.
По данным САП, Бойко общался с заместителем начальника Департамента международного сотрудничества Офиса генерального прокурора Сергеем Кропивой по поводу мошеннических колл-центров и был их негласным куратором.
Развод Свитолиной — кратко
19 октября Элина и её супруг-француз Гаэль объявили о разводе после пяти лет брака.
Причиной развода стало тяжелое психологическое состояние Элины из-за войны в Украине. По её словам, она постепенно теряла себя и поняла, что не сможет прийти в себя, оставаясь в браке.
Кстати, пара сыграла свадьбу в июле 2021 года. В октябре 2022 года теннисистка родила долгожданную дочь Скаю.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Гаэль Монфис откровенно рассказал о проблемах, с которыми столкнулся после разрыва отношений с Элиной Свитолиной. Разрыв отношений и непростое решение уйти из тенниса стали для него тяжелым эмоциональным испытанием.
- Владимир Дантес иронично отреагировал на развод Свитолиной. По его словам, это только начало.
Кроме того, Свитолина поставила точку над "и" после новостей о разводе с Монфисом.