Украинскую теннисистку Элину Свитолину, которая недавно рассталась со своим мужем, французом Гаэлем Монфисом, заметили в компании владельца и президента ФК "Харьков" Богдана Бойко. Они вместе пришли на матч с "Колосом".

Соответствующие кадры были опубликованы в сети. Интересно, что Бойко фигурирует в операции НАБУ и САП "Карфаген". По данным САП, он общался с заместителем начальника департамента Офиса генпрокурора Сергеем Кропивой по поводу мошеннических колл-центров.

Свитолину заметили в компании Бойко

Известная теннисистка появилась на футбольном стадионе рядом с президентом ФК "Харьков" Богданом Бойко. Папарацци запечатлели их на камеру во время матча с "Колосом".

Кстати, летом 2026 года Свитолина стала амбасадором ФК "Харьков". Кроме того, спортсменка представляет криптобиржу WhiteBIT, основатель которой Владимир Носов — партнер Бойко по клубу.

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Элина Свитолина с Богданом Бойко Фото: Threads

Что известно о Бойко

Имя Бойко фигурирует в материалах операции НАБУ и САП "Карфаген". Так, антикоррупционные органы расследуют деятельность преступной организации, которая давала взятки должностным лицам СБУ, полиции и Офиса генерального прокурора, чтобы мошеннические колл-центры работали беспрепятственно.

По данным САП, Бойко общался с заместителем начальника Департамента международного сотрудничества Офиса генерального прокурора Сергеем Кропивой по поводу мошеннических колл-центров и был их негласным куратором.

Развод Свитолиной — кратко

19 октября Элина и её супруг-француз Гаэль объявили о разводе после пяти лет брака.

Причиной развода стало тяжелое психологическое состояние Элины из-за войны в Украине. По её словам, она постепенно теряла себя и поняла, что не сможет прийти в себя, оставаясь в браке.

Кстати, пара сыграла свадьбу в июле 2021 года. В октябре 2022 года теннисистка родила долгожданную дочь Скаю.

Свитолина и Монфис с дочерью Фото: instagram.com/elisvitolina

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Гаэль Монфис откровенно рассказал о проблемах, с которыми столкнулся после разрыва отношений с Элиной Свитолиной. Разрыв отношений и непростое решение уйти из тенниса стали для него тяжелым эмоциональным испытанием.

Владимир Дантес иронично отреагировал на развод Свитолиной. По его словам, это только начало.

Кроме того, Свитолина поставила точку над "и" после новостей о разводе с Монфисом.