Элина Свитолина "бросила" мужа Монфиса по телефону, — СМИ
Украинская теннисистка Элина Свитолина и её супруг, француз Гаэль Монфис, объявили о разводе. О решении расторгнуть брак спортсменка сообщила прямо во время телефонного разговора.
Супруги находились в разных странах, поэтому Свитолина решила разорвать отношения по телефону. Об этом сообщает Times Now.
Свитолина "бросила" мужа по телефону
По информации инсайдера, новость о разводе стала тяжелым ударом для Монфиса. Свитолина в тот момент находилась в Китае, а её муж — в Дубае. Именно по телефону спортсменка сообщила Гаэлю о своём решении.
По словам теннисистки, война негативно повлияла на её психологическое состояние. Таким образом, это была лишь одна из причин развода звездной пары.
Развод Свитолиной и Монфиса — что известно
19 октября спортсменка и её муж объявили о разводе после пяти лет брака. Причиной развода стало тяжелое психологическое состояние Элины из-за войны в Украине. По её словам, она постепенно теряла себя и поняла, что не сможет прийти в себя, оставаясь в браке.
Кстати, Элина и Гаэль поженились в июле 2021 года. В октябре 2022 года у них родилась дочь Скай.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Владимир Дантес иронично отреагировал на развод Свитолиной. По его словам, это только начало.
- Кстати, звездная чета познакомилась еще в 2018 году. А в 2021-м пара поженилась.
Кроме того, Элина Свитолина поставила точку над "i" после новостей о разводе с Гаэлем Монфисом.