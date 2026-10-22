Элина Свитолина "бросила" мужа Монфиса по телефону, — СМИ

Украинская теннисистка Элина Свитолина и её супруг, француз Гаэль Монфис, объявили о разводе. О решении расторгнуть брак спортсменка сообщила прямо во время телефонного разговора.

Супруги находились в разных странах, поэтому Свитолина решила разорвать отношения по телефону. Об этом сообщает Times Now.

Свитолина "бросила" мужа по телефону

По информации инсайдера, новость о разводе стала тяжелым ударом для Монфиса. Свитолина в тот момент находилась в Китае, а её муж — в Дубае. Именно по телефону спортсменка сообщила Гаэлю о своём решении.

По словам теннисистки, война негативно повлияла на её психологическое состояние. Таким образом, это была лишь одна из причин развода звездной пары.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис Фото: instagram.com/elisvitolina

Развод Свитолиной и Монфиса — что известно

19 октября спортсменка и её муж объявили о разводе после пяти лет брака. Причиной развода стало тяжелое психологическое состояние Элины из-за войны в Украине. По её словам, она постепенно теряла себя и поняла, что не сможет прийти в себя, оставаясь в браке.

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Кстати, Элина и Гаэль поженились в июле 2021 года. В октябре 2022 года у них родилась дочь Скай.

Элина Свитолина с дочерью Фото: instagram.com/elisvitolina

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Владимир Дантес иронично отреагировал на развод Свитолиной. По его словам, это только начало.

Кстати, звездная чета познакомилась еще в 2018 году. А в 2021-м пара поженилась.

Кроме того, Элина Свитолина поставила точку над "i" после новостей о разводе с Гаэлем Монфисом.