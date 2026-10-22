Еліна Світоліна "кинула" чоловіка Монфіса по телефону, – ЗМІ

Українська тенісистка Еліна Світоліна та її чоловік-француз Гаель Монфіс оголосили про розлучення. Про рішення розірвати шлюб спортсменка повідомила просто під час телефонної розмови.

Подружжя перебувало у різних країнах, тому Світоліна вирішила розірвати стосунки по телефону. Про це повідомляє Times Now.

Світоліна "кинула" чоловіка по телефону

За інформацією інсайдера, новина про розлучення стала болісним ударом для Монфіса. Світоліна на той момент була в Китаї, а її чоловік – у Дубаї. Саме по телефону спортсменка повідомила Гаелю про своє рішення.

За словами тенісистки, війна негативно вплинула на її психологічний стан. Таким чином, це була лише одна з причин розлучення зіркового подружжя.

Еліна Світоліна та Гаель Монфіс Фото: instagram.com/elisvitolina

Розлучення Світоліної та Монфіса – що відомо

19 жовтня спортсменка та її чоловік оголосили про розлучення після пʼяти років шлюбу. Причиною розлучення став важкий психологічний стан Еліни через війну в Україні. За її словами, вона поступово втрачала себе й зрозуміла, що не зможе відновитися, лишаючись у шлюбі.

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До речі, Еліна та Гаель одружилися у липні 2021 року. У жовтні 2022-го у них народилась донька Скаї.

Еліна Світоліна з донькою Фото: instagram.com/elisvitolina

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Володимир Дантес іронічно відреагував на розлучення Світоліної. За його словами, це тільки початок.

До речі, зіркове подружжя познайомилося ще у 2018 році. А у 2021-му пара одружилася.

Крім того, Еліна Світоліна розставила крапки над "і" після новин про розлучення з Гаелем Монфісом.