Еліну Світоліну після розлучення помітили із фігурантом "Карфагена" (фото)
Українську тенісистку Еліну Світоліну, яка нещодавно розлучилася із чоловіком-французом Гаелем Монфісом, помітили у компанії власника і президента ФК "Харків" Богдана Бойка. Вони разом прийшли на матч з "Колосом".
Відповідні кадри оприлюднили у мережі. Цікаво, що Бойко фігурує в операції НАБУ і САП "Карфаген". За даними САП, він спілкувався із заступником начальника департаменту Офісу генпрокурора Сергієм Кропивою щодо шахрайських кол-центрів.
Світоліну помітили у компанії Бойка
Відома тенісистка з'явилася на футбольному стадіоні поруч із президентом ФК "Харків" Богданом Бойком. Папараці зняли їх на камеру під час матчу з "Колосом".
До речі, влітку 2026 року Світоліна стала амбасадоркою ФК "Харків". До того ж спортсменка представляє криптобіржу WhiteBIT, засновник якої Володимир Носов – партнер Бойка по клубу.
Що відомо про Бойка
Ім'я Бойка фігурує в матеріалах операції НАБУ і САП "Карфаген". Так, антикорупційні органи розслідують діяльність злочинної організації, яка давала хабарі посадовцям СБУ, поліції та Офісу генпрокурора, щоб шахрайські кол-центри працювали без перешкод.
За даними САП, Бойко спілкувався із заступником начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора Сергієм Кропивою щодо шахрайських кол-центрів і був їхнім негласним куратором.
Розлучення Світоліної – коротко
19 жовтня Еліна та її чоловік-француз Гаель оголосили про розлучення після пʼяти років шлюбу.
Причиною розлучення став важкий психологічний стан Еліни через війну в Україні. За її словами, вона поступово втрачала себе й зрозуміла, що не зможе відновитися, лишаючись у шлюбі.
До речі, пара зіграла весілля у липні 2021 року. У жовтні 2022-го тенісистка народила довгоочікувану дочку Скаї.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Гаель Монфіс відверто розповів про проблеми, з якими зіткнувся після розлучення з Еліною Світоліною. Розрив стосунків і непросте рішення піти з тенісу для нього стали важким емоційним випробуванням.
- Володимир Дантес іронічно відреагував на розлучення Світоліної. За його словами, це тільки початок.
Крім того, Світоліна розставила крапки над "і" після новин про розлучення з Монфісом.