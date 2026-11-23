Українську тенісистку Еліну Світоліну, яка нещодавно розлучилася із чоловіком-французом Гаелем Монфісом, помітили у компанії власника і президента ФК "Харків" Богдана Бойка. Вони разом прийшли на матч з "Колосом".

Відповідні кадри оприлюднили у мережі. Цікаво, що Бойко фігурує в операції НАБУ і САП "Карфаген". За даними САП, він спілкувався із заступником начальника департаменту Офісу генпрокурора Сергієм Кропивою щодо шахрайських кол-центрів.

Світоліну помітили у компанії Бойка

Відома тенісистка з'явилася на футбольному стадіоні поруч із президентом ФК "Харків" Богданом Бойком. Папараці зняли їх на камеру під час матчу з "Колосом".

До речі, влітку 2026 року Світоліна стала амбасадоркою ФК "Харків". До того ж спортсменка представляє криптобіржу WhiteBIT, засновник якої Володимир Носов – партнер Бойка по клубу.

Еліна Світоліна з Богданом Бойком Фото: Threads

Що відомо про Бойка

Ім'я Бойка фігурує в матеріалах операції НАБУ і САП "Карфаген". Так, антикорупційні органи розслідують діяльність злочинної організації, яка давала хабарі посадовцям СБУ, поліції та Офісу генпрокурора, щоб шахрайські кол-центри працювали без перешкод.

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За даними САП, Бойко спілкувався із заступником начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора Сергієм Кропивою щодо шахрайських кол-центрів і був їхнім негласним куратором.

Розлучення Світоліної – коротко

19 жовтня Еліна та її чоловік-француз Гаель оголосили про розлучення після пʼяти років шлюбу.

Причиною розлучення став важкий психологічний стан Еліни через війну в Україні. За її словами, вона поступово втрачала себе й зрозуміла, що не зможе відновитися, лишаючись у шлюбі.

До речі, пара зіграла весілля у липні 2021 року. У жовтні 2022-го тенісистка народила довгоочікувану дочку Скаї.

Світоліна і Монфіс з донькою Фото: instagram.com/elisvitolina

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Гаель Монфіс відверто розповів про проблеми, з якими зіткнувся після розлучення з Еліною Світоліною. Розрив стосунків і непросте рішення піти з тенісу для нього стали важким емоційним випробуванням.

Володимир Дантес іронічно відреагував на розлучення Світоліної. За його словами, це тільки початок.

Крім того, Світоліна розставила крапки над "і" після новин про розлучення з Монфісом.