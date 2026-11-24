28-летний Карл, страдающий редким нарушением зрения, называемым просопометаморфопсией, после хирургического вмешательства на головном мозге видит лица людей по-другому: у людей проступают кошачьи черты, а у его домашнего кота – человеческие.

Об этом случае рассказали исследователи в журнале Cortex, а один из авторов статьи рассказал о нём изданию Newsweek.

Два года назад Карлу удалили артериовенозную мальформацию – клубкообразное скопление артерий и вен, образующих неправильные соединения. Она располагалась в правой задневисочной доле мозга, в зоне, играющей ключевую роль в распознавании лиц.

Именно после этой операции и начались нарушения зрения. Лица людей начинают напоминать кошачьи: форма глаз меняется, появляются кошачьи глазницы, зрачки увеличиваются.

Особенности дефекта

Карл замечает иное затенение и текстуру кожи, которая местами напоминает пятна кошачьей шерсти.

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Бывает и наоборот. Иногда черты лиц знакомых ему людей появляются на мордочке его кота: мужчина видит форму глаз и размер зрачков того или иного человека. Бывает, что черты "переходят" и от одного человека к другому.

Мужчина видит людей в виде кошек Фото: ScienceDirect

Искажения могут длиться несколько часов, а иногда – целый день. По словам Брэда Дюшейна, одного из авторов отчета и профессора Дартмутского колледжа, для Карла это уже "обычная часть жизни".

Дюшейн объяснил этот механизм следующим образом: "Наш мозг сохраняет подробные воспоминания о лицах, которые мы хорошо знаем. У Карла эти сохраненные черты снова активируются и застревают в системе восприятия лиц, поэтому они накладываются на любое лицо, на которое он смотрит, – будь то человек или его кот".

Жить с расстройством

Сам Карл, по словам профессора, хотел бы, чтобы эти искажения "не возникали", однако уже "научился их терпеть".

В то же время Дюшейн подчеркнул, что для людей с просопометаморфопсией такие искажения могут делать "социальные взаимодействия тревожными, а многие из них никому не рассказывают об этом, потому что боятся, что им не поверят или решат, что у них более серьезные психиатрические проблемы".

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