28-річний Карл, який страждає на рідкісний розлад зору, що називається просопометаморфопсія, після хірургічного втручання на мозку бачить обличчя людей інакше: в людях проступають котячі риси, а в його домашньому коті – людські.

Випадок описали дослідники у журналі Cortex, а один з авторів звіту розповів про нього виданню Newsweek.

Два роки тому Карлу видалили артеріовенозну мальформацію – клубок артерій і вен, які утворюють неправильні з'єднання. Вона розташовувалася в правій задньовисочній частці мозку, у зоні, що відіграє ключову роль у сприйнятті облич.

Саме після цієї операції й почалися спотворення зору. Обличчя людей починають нагадувати котячі: форма очей змінюється на котячі очниці, зіниці збільшуються.

Особливості дефекту

Карл помічає інше затінення й текстуру шкіри, яка подекуди скидається на плями котячої шерсті.

Буває й навпаки. Іноді риси облич знайомих йому людей з'являються на мордочці його кота: чоловік бачить форму очей і розмір зіниць тієї чи іншої людини. Трапляється, що риси "переходять" і від однієї людини до іншої.

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Чоловік бачить людей як котів Фото: ScienceDirect

Спотворення можуть тривати кілька годин, а інколи – цілий день. За словами Бреда Дюшейна, одного з авторів звіту та професора Дартмутського коледжу, для Карла це вже "звичайна частина життя".

Дюшейн пояснив механізм так: "Наш мозок зберігає детальні спогади про обличчя, які ми добре знаємо. У Карла ці збережені риси знову активуються й застрягають у системі сприйняття облич, тож вони накладаються на будь-яке обличчя, на яке він дивиться, – чи то людини, чи то його кота".

Жити з розладом

Сам Карл, за словами професора, хотів би, щоб ці спотворення "не виникали", проте вже "навчився їх терпіти".

Водночас Дюшейн наголосив, що для людей із просопометаморфопсією такі спотворення можуть робити "соціальні взаємодії тривожними, а багато хто з них нікому не розповідає про це, бо боїться, що йому не повірять або вирішать, що в нього ширші психіатричні проблеми".

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