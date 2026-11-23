Украинская телеведущая и звезда предстоящего новогоднего фильма "Два Рождества. Одна Леся" Леся Никитюк показала, как гуляет с сыном Оскаром в конце осени.

Звездная мама сейчас находится с малышом в Хмельницком из-за сложной ситуации с безопасностью в Киеве. Именно там живут родители Леси.

Леся Никитюк показала сына

Телеведущая вышла на прогулку с маленьким Оскаром. Он шел за мамой и, вероятно, что-то вез руками. У Оскара во рту была соска.

Поскольку родители тщательно скрывают лицо ребёнка от публики, это свежее фото стало практически эксклюзивом, на котором его можно частично рассмотреть.

Сын Леси Никитюк был одет в синюю куртку, коричневую шапку и брюки.

На улице было один градус тепла.

Леся Никитюк с сыном Фото: Instagram @lesia_nikituk

Леся Никитюк родила сына

В июне 2025 года звезда фильма "Песики" впервые и неожиданно для публики стала мамой, ведь до последнего она скрывала беременность. Ребёнка назвали Оскаром.

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Отцом малыша стал морской пехотинец Дмитрий Бабчук. В начале 2025 года воин сделал Лесе предложение. Ходят слухи, что пара уже поженилась.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Леся Никитюк показала, как её годовалый сын Оскар уже помогает ей по дому.

Жених телеведущей поделился редкими кадрами с их годовалым сыном.

Звезда экрана поделилась подробностями о том, как ей удалось сохранить беременность в тайне вплоть до самого рождения ребенка.