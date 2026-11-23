Леся Никитюк "засветила" лицо своего сына Оскара (фото)
Украинская телеведущая и звезда предстоящего новогоднего фильма "Два Рождества. Одна Леся" Леся Никитюк показала, как гуляет с сыном Оскаром в конце осени.
Звездная мама сейчас находится с малышом в Хмельницком из-за сложной ситуации с безопасностью в Киеве. Именно там живут родители Леси.
Леся Никитюк показала сына
Телеведущая вышла на прогулку с маленьким Оскаром. Он шел за мамой и, вероятно, что-то вез руками. У Оскара во рту была соска.
Поскольку родители тщательно скрывают лицо ребёнка от публики, это свежее фото стало практически эксклюзивом, на котором его можно частично рассмотреть.
Сын Леси Никитюк был одет в синюю куртку, коричневую шапку и брюки.
На улице было один градус тепла.
Леся Никитюк родила сына
В июне 2025 года звезда фильма "Песики" впервые и неожиданно для публики стала мамой, ведь до последнего она скрывала беременность. Ребёнка назвали Оскаром.
Отцом малыша стал морской пехотинец Дмитрий Бабчук. В начале 2025 года воин сделал Лесе предложение. Ходят слухи, что пара уже поженилась.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Леся Никитюк показала, как её годовалый сын Оскар уже помогает ей по дому.
- Жених телеведущей поделился редкими кадрами с их годовалым сыном.
Звезда экрана поделилась подробностями о том, как ей удалось сохранить беременность в тайне вплоть до самого рождения ребенка.