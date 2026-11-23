Українська телеведуча та зірка майбутнього новорічного фільму "Два Різдва. Одна Леся" Леся Нікітюк показала, як гуляє із сином Оскаром наприкінці осені.

Зіркова мама наразі перебуває з малюком у Хмельницькому через важку безпекову ситуацію в Києві. Саме там живуть батьки Лесі.

Леся Нікітюк показала сина

Телеведуча вийшла на прогулянку з маленьким Оскаром. Він йшов за мамою та, ймовірно, щось віз руками. В Оскара в роті був дурник.

Оскільки батьки ретельно приховують обличчя дитини від публіки, свіже фото стало практично ексклюзивом, на якому можна частково його роздивитися.

Син Лесі Нікітюк був одягнений у синю курточку, коричневу шапку та штани.

На вулиці був один градус тепла.

Леся Нікітюк із сином Фото: Instagram @lesia_nikituk

Леся Нікітюк народила сина

У червні 2025 року зірка фільму "Песики" вперше та несподівано для публіки стала мамою, адже до останнього вона приховувала вагітність. Дитину назвали Оскаром.

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Батьком малюка став морський піхотинець Дмитро Бабчук. На початку 2025 року воїн освідчився Лесі. Ходять чутки, що пара вже одружилася.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Леся Нікітюк показала, як однорічний син Оскар уже допомагає їй у домашніх справах.

Наречений телеведучої поділився рідкісними кадрами з їхнім однорічним сином.

Зірка екрану поділилася подробицями про те, як їй вдалося зберегти вагітність у таємниці аж до самого народження дитини.