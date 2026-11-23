Певица Вера Брежнева выступила перед российской публикой на корпоративе в Казахстане. На мероприятии артистка исполняла свои старые хиты и общалась со зрителями исключительно на языке агрессора.

Соответствующие кадры обнародовали российские СМИ. На одном из видео Брежнева даже заговорила о мире в Украине. Подробнее об этом — расскажет Фокус.

Брежнева выступила перед россиянами

По данным источников, 44-летняя певица стала хедлайнером вечеринки, посвященной открытию ресторана Maison Noir в Алматы, где собрались местные и российские блогеры, модели и бизнесмены.

На опубликованных кадрах видно, что Брежнева исполнила песни из репертуара "ВИА Гры", а также известный хит "Любовь спасёт мир". Зрители постоянно пытались подойти к артистке вплотную и прикоснуться к ней, поэтому в какой-то момент организаторам пришлось оградить сцену.

Видео дня

Интересно, что в конце выступления Брежнева заговорила об Украине и пожелала "хороших новостей" и "мира".

"Желаю всем нам прекрасного Нового года, хороших новостей, мира в Украине, мира в вашей стране", — сказала певица на русском языке.

Российские СМИ предполагают, что за выступление Брежнева якобы могла получить около 5,5 миллионов рублей (примерно 3 млн гривен).

Публика поблагодарила Брежневу цветами и подарками. В конце певица представилась как "Вера Брежнева", а не Vira — именно под этим именем она планировала возобновить карьеру.

Брежнева собиралась петь только на украинском

Ранее певица заявила, что официально завершает предыдущий этап своей карьеры — теперь она Vira и поёт исключительно на украинском языке.

Артистка подчеркнула, что отказалась от русского языка в публичных выступлениях. Менеджмент Веры стал полностью украинским, как и вся коммуникация. Более того, в репертуаре якобы больше нет песен на языке агрессора, а заказы от граждан РФ не принимаются.

Как выглядит Вера Брежнева Фото: Скрин видео

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Разведенная Вера Брежнева появилась в Каннах с обручальным кольцом.

Певица показала редкие кадры уже взрослой дочери Сары. Девушки активно провели время в столице Франции.

Кроме того, артистка попала в неловкую ситуацию во время своего концерта в Кишинёве. Исполняя русскоязычный трек "Близкие люди" в столице Молдовы, она потеряла равновесие и едва не упала со сцены.