Співачка Віра Брежнєва виступила перед російською публікою на корпоративі у Казахстані. На заході артистка виконувала свої старі хіти та спілкувалася із глядачами виключно мовою агресора.

Відповідні кадри оприлюднили російські медіа. На одному з відео Брежнєва навіть заговорила про мир в Україні. Детальніше про це – розповість Фокус.

Брежнєва виступила перед росіянами

За даними джерел, 44-річна співачка стала хедлайнером вечірки з нагоди відкриття ресторану Maison Noir в Алмати, де зібралися місцеві та російські блогери, моделі і бізнесмени.

На оприлюднених кадрах видно, що Брежнєва заспівала пісні з репертуару "ВІА Гри", а також відомий хіт "Любовь спасёт мир". Глядачі постійно намагалися підійти до артистки впритул і доторкнутися до неї, тому в якийсь момент організаторам довелося обгородити сцену.

Цікаво, що наприкінці виступу Брежнєва заговорила про Україну і побажала "гарних новин" та "миру".

Відео дня

"Бажаю нам усім прекрасного нового року, гарних новин, миру в Україні, миру у вас у країні", — сказала співачка російською мовою.

РосЗМІ припускають, що за виступ Брежнєва нібито могла отримати близько 5,5 мільйонів рублів (приблизно 3 млн гривень).

Публіка віддячила Брежнєву квітами та подарунками. Наприкінці співачка представилася "Вірою Брежнєвою", а не Vira — саме під цим ім'ям вона планувала перезапустити кар'єру.

Брежнєва збиралась співати лише українською

Раніше співачка заявила, що офіційно завершує попередній етап кар’єри — тепер вона Vira і співає виключно українською мовою.

Артистка наголошувала, що відмовилася від російської у публічних виступах. Менеджмент Віри став повністю український, як і вся комунікація. Ба більше, у репертуарі нібито більше немає пісень мовою агресора, а замовлення від громадян РФ не приймаються.

Як виглядає Віра Брежнєва Фото: Скрін відео

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Розлучена Віра Брежнєва з'явилася у Каннах з обручкою.

Співачка показала рідкісні кадри вже дорослої доньки Сари. Дівчата активно провели час у столиці Франції.

Крім того, артистка потрапила в конфуз під час свого концерту в Кишиневі. Виконуючи російськомовний трек "Близкие люди" у столиці Молдови, вона втратила рівновагу та ледь не впала зі сцени.