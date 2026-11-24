Украинка по имени Инна Чиншева похвасталась покупкой недвижимости в Карпатах. Они с мужем всего за неделю успели выполнить несколько важных этапов ремонта.

В Instagram (inna.chynsheva) женщина показала, как сейчас выглядит дом после того, как там привели территорию в порядок, установили септик и не только.

Пара купила дом в Карпатах

"Мы купили дом в карпатской деревне, и вот что удалось сделать по ремонту за первую неделю", — начала Инна.

По её словам, из коммуникаций в доме были электричество и газ.

"Поэтому было важно ещё подвести воду из колодца в дом. Сделали. И автономную канализацию — септик. Тоже сделали", — рассказала автор видео.

В-третьих, удалось демонтировать пол в будущей ванной и заказать материалы для стяжки.

В частности, Инна показала, что в доме много дверей.

Установили септик Фото: Instagram

Ремонт в ванной Фото: Instagram

Дом в Карпатах Фото: Instagram

"Что мы будем делать со всеми этими дверями, я вам ещё расскажу. А на этой неделе мы решили, где будем готовить, где будем спать и как нам работать. Оптоволокно, кстати, мы уже провели. Даже успели расчистить наш двор от листьев. А в завершение съездили в районный центр и заказали окно и дверь для ванной комнаты. Вот такие новости о нашем строительстве в Карпатах", — отметила Инна.

Видео дня

Кроме того, она рассказала, почему стоит присутствовать во время ремонтных работ.

"Я точно поняла, что ремонт идет в разы быстрее, если физически присутствовать на месте. Тогда всё как будто складывается воедино, и задачи быстро решаются. С мастерами не получается строго планировать: "Такого-то числа давайте сделайте то-то". При этом, если быть на месте и позвать мастера, то он может прийти уже завтра после обеда", — рассказала женщина.

Расчистили двор возле дома Фото: Instagram

В доме много дверей Фото: Instagram

Ванная комната

Опрос Вы бы променяли квартиру в городе на дом в селе? Опрос открыт до Да, забираю ключи и еду сажать помидоры Возможно, но огород пусть обрабатывает кто-то другой Разве что не будет другого выбора Ни за что на свете: мне и балкона хватает Голосовать

Реакция сети

В комментариях люди выразили восхищение скоростью ремонта и выбранным для жизни регионом:

"Очень красивый дом".

"В Карпатах можно жить даже в хижине! Я вам искренне завидую! Какая там природа, воздух! Это просто рай! Вы молодцы! Успехов вам в ваших проектах!"

"За неделю?? Серьёзно?? Тогда всё как-то замечательно сложилось… А я на технику жду целый месяц".

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