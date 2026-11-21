В Карпатах нашли 91-летнюю бабушку – она живет одна в забытой миром деревне посреди гор (фото)
Пока мир внизу ускоряет темп и живет новостными лентами в социальных сетях, в отдалённом высокогорном поселении время идёт совсем по-другому. Энтузиасты нашли посреди гор пенсионерку, которая живёт наедине с природой.
Героиня документального фильма, опубликованного на YouTube, – 91-летняя Анна, родившаяся в 1935 году. Бабушка живет в отдаленной горной хижине, где даже нет соседей, а повседневная жизнь состоит из простой домашней работы, соблюдения поста и молитвы. Подробнее о жизни Анны – читайте в специальном материале Фокуса.
Раньше Анна получила образование и работала на местном производстве – была лаборантом-аналитиком и бухгалтером. Сегодня же её мир сузился до собственного двора и дома.
Жизнь среди гор
Сама героиня в фильме прямо говорит о том, как изменились последние два года в её жизни и почему она не решается уходить далеко от дома: "Я не хочу идти одна и где-нибудь упасть".
Новости извне тоже почти не проникают в её повседневную жизнь – женщина признаётся, что не следит за событиями в мире.
"Я сегодня не включала телевизор, не знаю, что происходит", – говорит она.
Когда-то это высокогорное поселение не было столь пустынным. Однако со временем жители покинули верховины в поисках более легкой жизни в долинах. По словам Анны, жизнь в горах требует постоянной физической выносливости, и не все готовы с этим согласиться.
"Здесь жило много людей, но все они спустились с гор. Они не хотят жить в горах, потому что это слишком тяжело. Приходится всё нести на своих плечах", – отмечает пенсионерка.
Быт, вера и простые радости
Несмотря на одиночество и тяжелый труд, дни 91-летней жительницы гор проходят по четкому ритму. В фильме показано, как она набирает воду из источника, готовит блюда, в частности постный паштет из фасоли и молочную сыворотку.
Опорой для женщины остаются вера, соблюдение поста и молитва.
Еще больше интересных историй
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- В селе Стриганцы в Ивано-Франковской области выставлен на продажу кирпичный дом, к которому подведены газ и электричество. За жилье площадью 46 кв. м вместе с участком площадью почти 21 сотка просят 11 тысяч долларов.
- Свою историю рассказали и авторы YouTube-канала "Мы из Бахмута". Из-за полномасштабной войны семье пришлось уехать из родного города, но впоследствии переселенцы обустроили собственное жилище в Хмельницкой области.
Однако не каждый сюжет о недвижимости получает положительные отзывы в сети. В частности, видеообзор кирпичного дома в Яготине от риэлтора Антона (@rieltorantonantonenko) возмутил пользователей TikTok и вызвал волну критики.