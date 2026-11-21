Поки світ унизу пришвидшує темп і живе стрічками новин в соціальних мережах, у віддаленому високогірному поселенні зовсім інший відлік часу. Ентузіасти знайшли посеред гір пенсіонерку, яка живе насамоті з природою.

Героїня документальної стрічки, опублікованої на YouTube, – 91-річна Ганна, яка народилася у 1935 році. Бабуся мешкає у віддаленій гірській хатині, де навіть немає сусідів, а повсякденність тримається на простій домашній роботі, дотриманні посту та молитві. Більше про життя Ганни – читайте у спеціальному матеріалі Фокусу.

У минулому Ганна мала освіту й працювала у місцевій промисловості – була лаборанткою-аналітиком і бухгалтеркою. Сьогодні ж її світ звузився до власного двору й хати.

Життя посеред гір

Сама героїня у стрічці прямо говорить про те, як змінилися її останні два роки та чому вона не наважується виходити далеко від дому: "Я не хочу йти сама і десь впасти".

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Новини ззовні теж майже не проникають до її щоденного кола – жінка зізнається, що не стежить за подіями у світі.

"Я сьогодні не вмикала телевізор, не знаю, що відбувається", – говорить вона.

Будинок бабусі Ганни у Карпатах Фото: YouTube Будинок бабусі Ганни у Карпатах Фото: YouTube

Колись високогірне поселення не було настільки порожнім. Проте з часом мешканці залишили верховини, шукаючи легшого побуту в долинах. За словами Ганни, гірське життя вимагає постійної фізичної витривалості, на це погоджуються не всі.

Опорою для жінки залишаються віра, дотримання посту та молитва Фото: YouTube Опорою для жінки залишаються віра, дотримання посту та молитва Фото: YouTube

"Тут жило багато людей, але всі вони спустилися з гір. Не хочуть бути в горах, бо це надто важко. Ти маєш усе нести на своїх плечах", – зазначає пенсіонерка.

Побут, віра та прості радощі

Попри самотність і важку працю, дні 91-річної жительки гір підпорядковані чіткому ритму. У фільмі показано, як вона користується водою з джерела, готує страви, зокрема пісний паштет з квасолі та молочну сироватку.

Опорою для жінки залишаються віра, дотримання посту та молитва.

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