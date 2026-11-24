Пара купила хату в карпатському селі: тепер їм заздрять (фото)
Українка на імʼя Інна Чиншева похизувалася покупкою нерухомості в Карпатах. Вони з чоловіком усього за тиждень встигли зробити кілька важливих етапів ремонту.
В Instagram (inna.chynsheva) жінка показала, як наразі виглядає будинок після того, як там прибрали територію, встановили септик і не тільки.
Пара купила хату в Карпатах
"Ми купили хату в карпатському селі, і ось що вдалося зробити по ремонту за перший тиждень", — почала Інна.
За її словами, з комунікацій в домі були електрика та газ.
"То ж важливо було ще завести воду з криниці в будинок. Зробили. І автономну каналізацію — септик. Теж зробили", — розповіла авторка відео.
Третє, що вдалося зробити, це демонтувати підлогу в майбутній ванній та замовити матеріали на стяжку.
Зокрема, Інна показала, що в хаті багато дверей.
"Що ми будемо робити з цими всіма дверима, я ще вам розкажу. А цього тижня ми придумали, де ми будемо готувати, де ми будемо спати, як нам працювати. Оптоволокно ми, до речі, вже провели. Навіть встигли розчистити наше подвірʼя від листя. А на фінал зʼїздили в райцентр і замовили вікно та двері у ванну кімнату. Ось такі справи з нашого будівництва в Карпатах", — зазначила Інна.
Також вона розповіла, чому варто бути присутніми під час ремонтних робіт.
"Що я точно зрозуміла, що ремонт іде в рази швидше, якщо бути фізично присутньому біля нього. Тоді все наче складається до купи і швидко закриваються задачі. З майстрами не виходить сильно планувати, що такого-то числа давайте робіть те то. При цьому, якщо бути на місці і покликати майстра, то він може прийти вже завтра з обіду", — розповіла жінка.
Чи проміняли б ви квартиру в місті на будинок у селі?
Реакція мережі
У коментарях люди висловили захоплення від швидкості ремонту та обраного для життя регіону:
- "Дуже гарний будинок".
- "У Карпатах можна жити і у хижині! Я вам по доброму заздрю! Яка там природа, повітря! Це просто рай! Ви молодці! Вам успіхів у ваших проектах!"
- "За тиждень?? Серйозно?? То якось чудово все склалось… Я лише на техніку чекаю по місяцю".
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
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