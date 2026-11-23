35-летняя украинская рэперша Алена Алена рассказала, на сколько она похудела ровно через месяц после операции по уменьшению желудка.

Вес знаменитости по состоянию на 23 ноября 2026 года составляет 118 кг. То есть звезда уже похудела на 14 кг. Она вышла на связь в Instagram.

Алена Алена сбросила 14 кг

"Хочется как-то подвести итоги, ведь за этот месяц произошло действительно очень многое", — начала рэперша.

Алена Алена обратила внимание на то, как интересно устроен человеческий организм, способный забывать о боли.

"И как интересно устроен организм человека, женщины, который способен забывать все болезненное, тяжелое, неприятное и делать вид, что этого как будто и не было. Что-то такое было, но насколько сильно — ты этого совершенно не помнишь. Я чувствую себя хорошо. Я сейчас могу провести сравнение, кстати — это будет удачное сравнение, кто бы что ни говорил — с родами. Потому что там тоже очень-очень сильно больно, и организм забывает", — добавила звезда.

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Алена Алена Фото: Instagram alyona.alyona.official

Впоследствии рэперша показала цифру на весах — 118 кг (до операции Алена весила 132 кг).

Артистка призналась, что ей очень интересно наблюдать за своим телом и его изменениями.

Алена Алена похудела на 14 кг Фото: Instagram alyona.alyona.official

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Алена Альона решилась на хирургическое вмешательство по уменьшению желудка.

Рэперша попала в больницу и поделилась с поклонниками фотографией из медицинского учреждения.

Кроме того, артистка неожиданно покинула Киев. Теперь она будет жить в Ивано-Франковске. По ее словам, этот регион для нее уже стал родным.