35-річна українська реперка Альона Альона розкрила, скільки вона скинула рівно через місяць після операції зі зменшення шлунка.

Вага знаменитості станом на 23 листопада 2026 року становить 118 кг. Тобто зірка втратила вже 14 кг. Вона вийшла на звʼязок в Instagram.

Альона Альона скинула 14 кг

"Хочеться підвести риску якусь велику, тому що за цей місяць відбулося дійсно дуже багато чого", — почала реперка.

Альона Альона звернула увагу на те, як цікаво влаштований організм людини, який забуває про біль.

"І як цікаво влаштований організм людини, жінки, який здатен забувати все болюче, важке, неприємне і робити вигляд, що цього ніби не було. Що якось воно було, але як сильно воно було — ти не пам'ятаєш цього абсолютно. Я відчуваю себе гарно. Я зараз можу провести порівняння, до речі — це буде вдале порівняння, хто б що не казав — із пологами. Тому що там також дуже-дуже сильно боляче, і організм забуває", — додала зірка.

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Альона Альона Фото: Instagram alyona.alyona.official

Згодом реперка показала цифру на вагах — 118 кг (до операції Альона Альона важила 132 кг).

Артистка зізналася, що їй дуже цікаво спостерігати за своїм тілом та його змінами.

Альона Альона схудла на 14 кг Фото: Instagram alyona.alyona.official

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Альона Альона наважилась на хірургічне втручання зі зменшення шлунку.

Реперка потрапила до лікарні і поділилась із шанувальниками фото із медзакладу.

Крім того, артистка несподівано залишила Київ. Тепер вона житиме в Івано-Франківську. За її словами, цей регіон для неї вже як рідний.