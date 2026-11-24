52-летний американский актёр Магершала Али признался, что ему трудно найти работу — несмотря на то, что он уже дважды становился лауреатом премии "Оскар".

Али говорит, что в "подавляющем большинстве проектов, получающих "зеленый свет" (разрешение на производство), для него просто нет ролей".

Магершала Али остался без работы

"Хороших актёров больше, чем качественного материала", — отметил недавно звезда фильма "Лунный свет" в подкасте Кармело Энтони "7PM in Brooklyn".

"Дело даже не в том, что все эти люди соревнуются за одни и те же роли, — добавил он. — Просто среди всего созданного материала лишь единицы соответствуют определенным критериям".

Али добавил, что "Оскары" никак не влияют на эту ситуацию.

"Нужно думать именно так, понимаете? Поэтому неважно, получил ли я 17 "Оскаров", — пояснил он. — Если никто не пишет сценарий специально для вас или не запускает проект с мыслью о вас, вы, как и все остальные, вынуждены ждать, искать и оглядываться по сторонам".

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Магершала Али Фото: Instagram

Можно снимать самостоятельно, но есть нюанс

Хотя Магершала отметил, что актёры могут взять инициативу в свои руки и продюсировать собственные проекты, он добавил, что на это может уйти от трёх до пяти лет.

На вопрос, является ли победа на "Оскаре" подтверждением значимости темнокожих актёров, звезда ответил: "Это, по сути, просто разговоры. В реальности это ничего не даёт". "Вы же не хотите оказаться в ситуации, когда ваш проект воспринимают лишь как "проект ради разнообразия". Вы просто хотите работать с замечательным материалом — будучи темнокожим человеком", — сказал Али.

Магершала Али Фото: Instagram

За свою карьеру Али снялся во многих фильмах, получивших высокую оценку критиков.

Он дважды становился лауреатом премии "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" — за фильмы "Лунный свет" (2016) и "Зелёная книга" (2018).

На фестивале San Diego Comic-Con в 2019 году было объявлено, что актёр сыграет роль Блэйда в одноимённом фильме. Впрочем, выход этого долгожданного фильма от Marvel сопровождался неоднократными переносами даты премьеры, кардинальными изменениями и уходом режиссёров из проекта, прежде чем в начале этого года его было отменено.

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