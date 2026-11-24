52-річний американський актор Магершала Алі зізнався, що йому важко знайти роботу — попри те, що він уже двічі здобував премію "Оскар".

Алі каже, що в "переважній більшості проєктів, які отримують "зелене світло" (дозвіл на виробництво), для нього просто немає ролей".

Магершала Алі став безробітним

"Хороших акторів більше, ніж якісного матеріалу", — зазначив нещодавно зірка фільму "Місячне сяйво" в подкасті Кармело Ентоні "7PM in Brooklyn".

"Річ навіть не в тому, що всі ці люди змагаються за одні й ті самі ролі, — додав він. — Просто серед усього створеного матеріалу лише одиниці відповідають певним критеріям".

Алі додав, що "Оскари" на цю ситуацію зовсім не впливають.

"Треба мислити саме так, розумієте? Тож не має значення, чи отримав я 17 "Оскарів", — пояснив він. — Якщо ніхто не пише сценарій спеціально для вас або не запускає проєкт із думкою про вас, ви, як і всі інші, змушені чекати, шукати й озиратися навколо".

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Магершала Алі Фото: Instagram

Можна знімати самому, але є нюанс

Хоча Магершала зауважив, що актори можуть узяти ініціативу у свої руки й продюсувати власні проєкти, він додав, що на це може піти від трьох до п’яти років.

На запитання, чи є перемога на "Оскарі" підтвердженням значущості темношкірих акторів, зірка відповів: "Це, по суті, просто розмови. У реальності це нічого не дає". "Ви ж не хочете опинитися в ситуації, коли ваш проєкт сприймають лише як "проєкт заради різноманітності". Ви просто хочете працювати з чудовим матеріалом — будучи темношкірою людиною", — сказав Алі.

Магершала Алі Фото: Instagram

За свою кар’єру Алі знявся в багатьох фільмах, які отримали високе визнання критиків.

Він двічі здобував "Оскар" у номінації "Найкраща чоловіча роль другого плану" — за фільми "Місячне сяйво" (2016) та "Зелена книга" (2018).

На фестивалі San Diego Comic-Con у 2019 році було оголошено, що зірка виконає роль Блейда в однойменній стрічці. Утім, вихід цього довгоочікуваного фільму від Marvel супроводжувався неодноразовими перенесеннями, кардинальними змінами та відходами режисерів від проєкту, перш ніж на початку цього року його було скасовано.

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