Елена Тополя заговорила о заказчике своего видео: "Я это скажу"
Украинская певица Елена Тополя заявила, что точно знает, кто заказал её видео почти год назад, но пока не готова назвать это имя.
Артистка приняла участие в новом шоу Destination X и появилась на его премьере. В комментарии "Радио Люкс" Елена подчеркнула, что в будущем назовет имя заказчика, но сейчас не может этого сделать, поскольку судебное разбирательство продолжается.
Елена Тополя — о заказчике видео
Журналистка Наталья Тур спросила собеседницу, знает ли та имя заказчика видео, ведь пока публично известно только об исполнителе.
"Знаю на 100%", — ответила Елена.
Впрочем, она подчеркнула, что пока не может озвучивать его публично.
После этого журналистка спросила, готова ли Тополя раскрыть это позже.
"Вы каждый раз об этом спрашиваете. Зачем? Я вам отвечаю одно и то же. Вы хотите услышать одну и ту же фразу? Когда я сама захочу это сказать, я это скажу. И скажу это в своих соцсетях, точно не в интервью", — подчеркнула звезда.
Тополя станет Alyosha?
В частности, звезда рассказала о возвращении псевдонима Alyosha.
"Я сейчас не прошу называть меня Alyosha. Эта мысль у меня в голове. Но это пока только размышления. Когда это произойдет? Я думаю, что это точно произойдет, но когда — пока не могу сказать. Мне бы хотелось сменить и свою фамилию, я об этом тоже думала. Но есть много разных направлений, которые хочется сейчас довести до конца, а потом уже буду заниматься этими вопросами — имя, фамилия, прозвище, псевдоним", — говорит Елена.
Кроме того, артистка призналась, что дети как раз уехали к бабушке в США, пока она снималась в "Destination X".
"Я очень скучаю по детям", — отметила певица.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Елена Тополя может вернуть себе сценический псевдоним Alyosha, от которого отказалась во время большой войны.
- Звезда пояснила, что использовала русский язык во время записи скандального видео как жест сочувствия собеседнику.
Кроме того, Елена призналась, что перед скандалом со "сливом" ее личного видео обнаружила прослушку в квартире.