Украинская певица Елена Тополя заявила, что точно знает, кто заказал её видео почти год назад, но пока не готова назвать это имя.

Артистка приняла участие в новом шоу Destination X и появилась на его премьере. В комментарии "Радио Люкс" Елена подчеркнула, что в будущем назовет имя заказчика, но сейчас не может этого сделать, поскольку судебное разбирательство продолжается.

Елена Тополя — о заказчике видео

Журналистка Наталья Тур спросила собеседницу, знает ли та имя заказчика видео, ведь пока публично известно только об исполнителе.

"Знаю на 100%", — ответила Елена.

Впрочем, она подчеркнула, что пока не может озвучивать его публично.

После этого журналистка спросила, готова ли Тополя раскрыть это позже.

"Вы каждый раз об этом спрашиваете. Зачем? Я вам отвечаю одно и то же. Вы хотите услышать одну и ту же фразу? Когда я сама захочу это сказать, я это скажу. И скажу это в своих соцсетях, точно не в интервью", — подчеркнула звезда.

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Елена Тополя Фото: Соцсети

Тополя станет Alyosha?

В частности, звезда рассказала о возвращении псевдонима Alyosha.

"Я сейчас не прошу называть меня Alyosha. Эта мысль у меня в голове. Но это пока только размышления. Когда это произойдет? Я думаю, что это точно произойдет, но когда — пока не могу сказать. Мне бы хотелось сменить и свою фамилию, я об этом тоже думала. Но есть много разных направлений, которые хочется сейчас довести до конца, а потом уже буду заниматься этими вопросами — имя, фамилия, прозвище, псевдоним", — говорит Елена.

Кроме того, артистка призналась, что дети как раз уехали к бабушке в США, пока она снималась в "Destination X".

"Я очень скучаю по детям", — отметила певица.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Елена Тополя может вернуть себе сценический псевдоним Alyosha, от которого отказалась во время большой войны.

Звезда пояснила, что использовала русский язык во время записи скандального видео как жест сочувствия собеседнику.

Кроме того, Елена призналась, что перед скандалом со "сливом" ее личного видео обнаружила прослушку в квартире.