Українська співачка Олена Тополя заявила, що точно знає, хто замовив її відео майже рік тому, але ще не готова називати це імʼя.

Артистка взяла участь у новому шоу Destination X та зʼявилася на його премʼєрі. У коментарі "Радіо Люкс" Олена наголосила, що в майбутньому оголосить імʼя замовника, але зараз не може цього робити, адже суд триває.

Олена Тополя — про замовника відео

Журналістка Наталія Тур запитала співрозмовницю, чи знає та імʼя замовника відео, адже поки публічно відомо тільки про виконавця.

"Знаю 100%", — відповіла Олена.

Втім, вона наголосила, що не може його озвучувати публічно поки що.

Після цього журналістка запитала, чи буде готова Тополя розкрити його згодом.

"Ви кожен раз це питаєте. Для чого? Я вам відповідаю одне й те саме. Ви хочете одну й ту саму фразу почути? Коли я захочу сама сказати, я це скажу. І скажу це в своїх соцмережах, точно не в інтервʼю", — наголосила зірка.

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Олена Тополя Фото: Соцмережі

Тополя стане Alyosha?

Зокрема, зірка заговорила про повернення псевдоніму Alyosha.

"Я зараз не прошу мене називати Alyosha. Це є в моїх думках. Але це ще в плані роздумів таких. Коли це відбудеться? Я думаю, що це точно відбудеться, але коли, я ще не можу сказати. Мені би хотілося змінити і своє прізвище, я про це теж думала. Але є багато різних напрямків, які хочеться зараз закінчити, а потім вже буду займатися цими питаннями — імʼя, прізвище, прізвисько, псевдонім", — каже Олена.

Також артистка зізналася, що діти якраз поїхали до бабусі в США, поки вона знімалася в Destination X.

"Я дуже сумую за дітьми", — зазначила співачка.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Олена Тополя може повернути собі сценічний псевдонім Alyosha, від якого відмовилася під час великої війни.

Зірка пояснила, що використала російську мову під час запису скандального відео як емпатичний крок назустріч співрозмовникові.

Крім того, Олена зізналася, що перед скандалом зі "зливом" її приватного відео знайшла прослушку у квартирі.