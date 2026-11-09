Олена Тополя після розлучення і "зливу" відео оголосила про зміни (фото)

Українська співачка Олена Тополя може повернути собі сценічний псевдонім Alyosha, від якого відмовилася під час великої війни.

Про це артистка, яка за останній рік пережила розлучення та скандал зі злитим відео, розповіла для Суспільне Одеса.

Олена Тополя може стати Alyosha

За словами Олени, після складного року вона заборонила собі бути емпатичною.

"Я заборонила собі бути такою емпатичною, як раніше. Я стала більш холодною, раціональною. Так, мені теж боляче. Але ви цього не побачите — і мені буде боліти", — зізналася Тополя.

Ба більше, Олена хотіла б знову виступати як Alyosha.

"Ми за те, щоб повернулась Alyosha. Взагалі, мій псевдонім Alyosha був створений саме англійською. Це було якби не просто рішення і не просто ім'я. Це ще означало Боже світло, світло від Бога. Тому Alyosha — це для всього світу, не тільки для України, тому що у мене був і англомовний альбом, і далі я продовжувала і продовжую співати англомовні пісні. Вони у мене є. Коли закінчиться війна, дуже сподіваюсь, буде можливість записати новий англомовний альбом", — розповіла знаменитість.

Видео дня

Олена Тополя Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Олена Тополя опинилася у центрі скандалу. Співачка провела концерт у Запоріжжі після трагедії.

Зірка пояснила, що використала російську мову під час запису скандального відео як емпатичний крок назустріч співрозмовникові.

Крім того, Олена зізналася, що перед скандалом зі "зливом" її приватного відео знайшла прослушку у квартирі.