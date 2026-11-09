Елена Тополя после развода и "слива" видео объявила об изменениях (фото)

Украинская певица Елена Тополя может вернуть себе сценический псевдоним Alyosha, от которого она отказалась во время большой войны.

Об этом артистка, которая за последний год пережила развод и скандал с утечкой видео, рассказала в эфире Суспильне Одесса.

Елена Тополя может стать Alyosha

По словам Елены, после сложного года она запретила себе проявлять эмпатию.

"Я запретила себе быть такой же чуткой, как раньше. Я стала более холодной, рациональной. Да, мне тоже больно. Но вы этого не увидите — и мне будет больно", — призналась Тополя.

Более того, Елена хотела бы снова выступать под псевдонимом Alyosha.

"Мы за то, чтобы Alyosha вернулась. Вообще, мой псевдоним Alyosha был придуман именно на английском языке. Это было не просто решение и не просто имя. Это ещё означало Божий свет, свет от Бога. Поэтому Alyosha — это для всего мира, не только для Украины, потому что у меня был и англоязычный альбом, и дальше я продолжала и продолжаю петь англоязычные песни. Они у меня есть. Когда закончится война, очень надеюсь, появится возможность записать новый англоязычный альбом", — рассказала знаменитость.

Видео дня

Елена Тополя Фото: Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Елена Тополя оказалась в центре скандала. Певица дала концерт в Запорожье после трагедии.

Звезда объяснила, что использовала русский язык во время записи скандального видео как жест сочувствия собеседнику.

Кроме того, Елена призналась, что перед скандалом со "утечкой" её личного видео обнаружила прослушку в квартире.