Зимой не обязательно выбирать между теплом и стилем. На самом деле достаточно правильно подобрать головной убор, который не только дополнит ваш образ, но и сделает его гораздо интереснее.

Украинский дизайнер Андре Тан поделился подборкой самых стильных головных уборов на зиму 2027 года, которые точно не испортят ваш образ. Об этом модельер рассказал в Instagram (andre_tan_official).

Шапка-бини

Качественная шапка с красивым отворотом сделает ваш образ невероятно стильным и роскошным. Обязательно выбирайте модель из плотной ткани, ведь одна неподходящая шапка — и ваш образ за 1000 долларов уже будет выглядеть небрежно.

Шапка-бини Фото: Instagram

Французский берет

С этим головным убором вы будете выглядеть как настоящая парижанка. Андре Тан советует запомнить: головной убор должен украшать ваше лицо, а не портить весь ваш образ.

Французский берет Фото: Instagram

Шерстяная кепка

Стильная, с четкой структурой, которая отлично подойдет к пальто и другим вещам. Главное — не выбирайте слишком большой козырек.

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Шерстяная кепка Фото: Instagram

Шляпка-клош

Этот невероятно элегантный головной убор будет смотреться очень стильно — особенно в сочетании с классическим пальто.

Шляпка-клош Фото: Instagram

Капор

Такая модель идеально подойдет тем, кто хочет согреться и при этом красиво выглядеть этой зимой. Кстати, капюшон не испортит вашу прическу, поэтому его смело можно надевать.

Капор Фото: Instagram

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Андре Тан поделился стильной подборкой вещей, которые стоит приобрести к зиме 2026/2027. Эту одежду вам удастся легко вписать в гардероб, и с ней даже самые простые образы заиграют по-новому.

Также дизайнер поделился трендовыми сумками на холодное время года. Они будут выглядеть роскошно и подойдут даже к пуховику.

Кстати, украинские модницы уже ищут стильную обувь на зиму 2026/2027. Известный модельер дал советы по выбору сапог, которые можно сочетать с любым нарядом. Кроме того,